Генерал Драпатый публично поддержал министра Федорова

Командующий Группировкой объединенных сил, генерал-майор Михаил Драпатый отметил, что трансформация Сил обороны не может завершаться вместе со сменой министра, командования или руководителя отдельного направления.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Армии нужны перемены, но без справедливости никакие перемены не будут иметь смысла для людей, которые ежедневно несут на себе бремя этой войны.

С приходом новой команды в Министерство обороны появилась реальная попытка изменить правила, по которым годами жила военная система. Речь шла не о новых названиях или очередной перестройке на бумаге, а о проблемах, последствия которых воины и командиры ощущают каждый день", — подчеркнул он.

Драпатый отметил, что за последние полгода у войск появился партнер в Министерстве обороны, который не только обеспечивал потребности, но и требовал менять подходы, быстрее принимать решения и поддерживать тех, кто готов брать на себя за них ответственность.

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"Взаимодействие между войсками и Министерством обороны изменилось. Появилась готовность прислушиваться к командирам, быстрее принимать решения и поддерживать изменения, которые рождаются в подразделениях. Именно таким и должно быть это взаимодействие.

Проект "Линия дронов" стал одним из примеров того, как своевременное решение государства может достаточно быстро повлиять на ситуацию на поле боя. После него появились и другие инициативы, которые уже доказали свою пользу для войск.

Сегодня министр сказал, что многие из этих решений приходилось проводить вопреки системе, а не благодаря её работе", — продолжил командующий.

По словам Драпатого, многие командиры могут подтвердить, что правильное решение приходится принимать вопреки системе, а не благодаря ей.

"Это означает, что сама система нуждается в изменениях. Командир не имеет права умалчивать о проблемах, особенно когда их цена измеряется упущенными возможностями, временем и человеческими жизнями. Молчание не защищает армию, оно лишь позволяет ошибкам накапливаться, пока исправлять их становится гораздо труднее.

Молчание командира никогда не было формой ответственности. Требуя от подчиненных честных докладов, мы сами обязаны так же честно говорить о том, что видим. Это нужно не для поиска виновных, а для того, чтобы проблемы перестали быть привычной частью службы", — пояснил он.

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Нужны изменения

"Армии нужны новые правила, при которых правильное решение не зависит от личной смелости отдельного командира или поддержки конкретной команды в министерстве. Если изменения помогают воину выполнять боевую задачу, их нужно продолжать, защищать и делать частью повседневной работы войск.

Трансформация сил обороны не может завершаться вместе со сменой министра, команды или руководителя отдельного направления. Она должна продолжаться до тех пор, пока справедливые и понятные правила не станут нормой для каждого, кто служит государству.

Мы воюем за страну, в которой справедливость не зависит от фамилии, должности или близости к руководству. Армия, которая сегодня защищает эту страну, должна быть первым местом, где такой принцип действительно работает. Я благодарю всех, кто сегодня защищает эти принципы", — подытожил он.

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