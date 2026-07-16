Нового главнокомандующего ВСУ следует выбирать по результатам работы командиров на фронте, - Федоров. ВИДЕО
Уволенный с поста министра обороны Михаил Федоров заявил, что при определении нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины необходимо оценивать реальные результаты работы командиров на фронте, а не руководствоваться другими критериями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Федоров сказал во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.
"Неужели у нас в стране нет командующих, которые своим лидерством показали, что ценят людей и не плетут интриги, а воюют ради достижения результата", - отметил он.
По словам Федорова, в Украине существует система аналитики, которая позволяет оценить ситуацию на фронте, в частности ответственность командиров за отдельные направления и изменения линии фронта.
"Есть система аналитики, есть данные о движении фронта и о том, кто несет ответственность за фронт и кто сколько квадратов территории потерял. Поэтому можно выбрать главнокомандующего на основе этих данных", - сказал он.
В то же время Федоров сообщил, что не предлагал президенту конкретной кандидатуры на должность главы Генерального штаба.
"На самом деле я сказал президенту, что этот выбор должен сделать он. Ему предстоит провести десятки встреч и разобраться, кто действительно способен выполнять эти задачи. Это должно быть его решение, а не мое", – подчеркнул Федоров.
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