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Нового главнокомандующего ВСУ следует выбирать по результатам работы командиров на фронте, - Федоров. ВИДЕО

Федоров объяснил, по какому принципу нужно выбирать главнокомандующего ВСУ

Уволенный с поста министра обороны Михаил Федоров заявил, что при определении нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины необходимо оценивать реальные результаты работы командиров на фронте, а не руководствоваться другими критериями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Федоров сказал во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

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"Неужели у нас в стране нет командующих, которые своим лидерством показали, что ценят людей и не плетут интриги, а воюют ради достижения результата", - отметил он.

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По словам Федорова, в Украине существует система аналитики, которая позволяет оценить ситуацию на фронте, в частности ответственность командиров за отдельные направления и изменения линии фронта.

"Есть система аналитики, есть данные о движении фронта и о том, кто несет ответственность за фронт и кто сколько квадратов территории потерял. Поэтому можно выбрать главнокомандующего на основе этих данных", - сказал он.

В то же время Федоров сообщил, что не предлагал президенту конкретной кандидатуры на должность главы Генерального штаба.

"На самом деле я сказал президенту, что этот выбор должен сделать он. Ему предстоит провести десятки встреч и разобраться, кто действительно способен выполнять эти задачи. Это должно быть его решение, а не мое", – подчеркнул Федоров.

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назначение (2182) ВСУ (7978) Федоров Михаил (758)
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Топ комментарии
+4
справу лучанова витягли з чємодана для сирського.але....стільки ж ми ще не знаємо про злочини кацапського мясника.
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16.07.2026 13:56 Ответить
+4
Драпатий непогано себе зарекомендував, чим він сирка гірший?
Тим, що мАцковскіх акадємієв нє кончал і родичів-"розвідників" в станє врага не має?
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16.07.2026 13:59 Ответить
+3
Та сирського не прибирають, бо він призначений з подачі Єрмака і по вуха залучений до схематозу по закупівлям дронів та іншого обладнання, яке десь вироблялося, а десь вироблялося тільки на папері і потім добре утилізовувалося на папері у війську. Тут мільятди доларів на кону. А ще Сирський може злити всіх учасників схем від Умерова і до самого верху. Ось чому Зеленський вже ходить блідий від потужного попандоса .
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16.07.2026 13:56 Ответить

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