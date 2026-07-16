Нового головкома ЗСУ слід обирати за результатами роботи командирів на фронті, - Федоров. ВIДЕО
Звільнений з посади міністра оборони Михайло Федоров заявив, що при визначенні нового головнокомандувача Збройних сил України необхідно оцінювати реальні результати роботи командирів на фронті, а не керуватися іншими критеріями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Федоров сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.
"Невже в нас немає в країні командувачів, які показали своїм лідерством, що вони цінують людей і вони не плетуть інтриги, а воюють заради того, щоб досягати результату", – зазначив він.
За словами Федорова, в Україні є система аналітики, яка дає змогу оцінити ситуацію на фронті, зокрема відповідальність командирів за окремі напрямки та зміни лінії фронту.
"Є система аналітики, є дані про рух фронту та про те, хто несе відповідальність за фронт та хто скільки квадратів території втратив. Тож можна обрати головкома на базі цих даних", – сказав він.
Водночас Федоров повідомив, що не пропонував президенту конкретної кандидатури на посаду очільника Генерального штабу.
"Насправді я сказав президенту, що цей вибір має зробити він. Він має провести десятки зустрічей та розібрати, хто справді може виконувати ці задачі. Це повинно бути його рішення, а не моє", – наголосив Федоров.
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