УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14310 відвідувачів онлайн
Новини Відео Кадрові зміни
2 367 19

Нового головкома ЗСУ слід обирати за результатами роботи командирів на фронті, - Федоров. ВIДЕО

Звільнений з посади міністра оборони Михайло Федоров заявив, що при визначенні нового головнокомандувача Збройних сил України необхідно оцінювати реальні результати роботи командирів на фронті, а не керуватися іншими критеріями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Федоров сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Невже в нас немає в країні командувачів, які показали своїм лідерством, що вони цінують людей і вони не плетуть інтриги, а воюють заради того, щоб досягати результату", – зазначив він.

Читайте: Зеленський ще не обрав сторону Сирського, - Федоров

За словами Федорова, в Україні є система аналітики, яка дає змогу оцінити ситуацію на фронті, зокрема відповідальність командирів за окремі напрямки та зміни лінії фронту.

"Є система аналітики, є дані про рух фронту та про те, хто несе відповідальність за фронт та хто скільки квадратів території втратив. Тож можна обрати головкома на базі цих даних", – сказав він.

Водночас Федоров повідомив, що не пропонував президенту конкретної кандидатури на посаду очільника Генерального штабу.

"Насправді я сказав президенту, що цей вибір має зробити він. Він має провести десятки зустрічей та розібрати, хто справді може виконувати ці задачі. Це повинно бути його рішення, а не моє", – наголосив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський готовий плести інтриги, замість того, щоб вигадати, як асиметрично перемогти РФ, - Федоров. ВIДЕО

Автор: 

призначення (2369) ЗСУ (8988) Федоров Михайло (1189)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
справу лучанова витягли з чємодана для сирського.але....стільки ж ми ще не знаємо про злочини кацапського мясника.
показати весь коментар
16.07.2026 13:56 Відповісти
+4
Драпатий непогано себе зарекомендував, чим він сирка гірший?
Тим, що мАцковскіх акадємієв нє кончал і родичів-"розвідників" в станє врага не має?
показати весь коментар
16.07.2026 13:59 Відповісти
+3
Та сирського не прибирають, бо він призначений з подачі Єрмака і по вуха залучений до схематозу по закупівлям дронів та іншого обладнання, яке десь вироблялося, а десь вироблялося тільки на папері і потім добре утилізовувалося на папері у війську. Тут мільятди доларів на кону. А ще Сирський може злити всіх учасників схем від Умерова і до самого верху. Ось чому Зеленський вже ходить блідий від потужного попандоса .
показати весь коментар
16.07.2026 13:56 Відповісти

Завантаження...

 
 