Сирський готовий плести інтриги, замість того, щоб вигадати, як асиметрично перемогти РФ, - Федоров. ВIДЕО
Михайло Федоров заявив, що війна змінилася, тому треба вигадувати асиметричні рішення для перемоги. Але цього не робив головком Олександр Сирський.
Про це він сказав під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
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За його словами, всі ініціативи, які пропонувала команда Міноборони, почали блокуватися.
"І Сирський не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію, а не про те, що проблема в діях, які відбуваються.
Це призвело до того, що він поставив ультиматум. І замість того, щоб вигадати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задачі головкома, він придумав, як розколоти країну", - наголосив Федоров.
"Але я не ставив умов: або я, або Сирський. Я сказав: "Значить перемагатимемо Росію з таким головкомом". Тому що насправді Сирський в 2022 році врятував нашу країну. Він провів київську, харківську, херсонську та інші операції.
Ми не можемо недооцінити його. Але війна змінилася. Дрон змінює архітектуру", - пояснив він.
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"Але я не ставив умов: або я, або Сирський. Я сказав: "Значить перемагатимемо Росію з таким головкомом". Тому що насправді Сирський в 2022 році врятував нашу країну. Він провів київську, харківську, херсонську та інші операції. Джерело: https://censor.net/ua/n4013820