Сырский готов плести интриги, вместо того чтобы придумать, как асимметрично победить РФ, - Федоров. ВИДЕО
Михаил Федоров заявил, что война изменилась, поэтому нужно придумывать асимметричные решения для победы. Но этого не делал главнокомандующий Александр Сырский.
Об этом он сказал во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его словам, все инициативы, которые предлагала команда Минобороны, начали блокироваться.
"И Сырский не готов лично, в глаза, открыто говорить о проблемах. Он готов лично ходить на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал в СМИ какую-то кампанию, а не о том, что проблема в происходящих действиях.
Это привело к тому, что он поставил ультиматум. И вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, в чем заключаются задачи главнокомандующего, он придумал, как расколоть страну", - подчеркнул Федоров.
"Но я не ставил условий: либо я, либо Сырский. Я сказал: "Значит, будем побеждать Россию с таким главнокомандующим". Потому что на самом деле Сырский в 2022 году спас нашу страну. Он провел киевскую, харьковскую, херсонскую и другие операции.
Мы не можем недооценивать его. Но война изменилась. Дроны меняют архитектуру", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Але я не ставив умов: або я, або Сирський. Я сказав: "Значить перемагатимемо Росію з таким головкомом". Тому що насправді Сирський в 2022 році врятував нашу країну. Він провів київську, харківську, херсонську та інші операції. Джерело: https://censor.net/ua/n4013820