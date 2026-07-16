Сырский готов плести интриги, вместо того чтобы придумать, как асимметрично победить РФ, - Федоров. ВИДЕО

Михаил Федоров заявил, что война изменилась, поэтому нужно придумывать асимметричные решения для победы. Но этого не делал главнокомандующий Александр Сырский.

Об этом он сказал во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, все инициативы, которые предлагала команда Минобороны, начали блокироваться.

"И Сырский не готов лично, в глаза, открыто говорить о проблемах. Он готов лично ходить на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал в СМИ какую-то кампанию, а не о том, что проблема в происходящих действиях.

Это привело к тому, что он поставил ультиматум. И вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, в чем заключаются задачи главнокомандующего, он придумал, как расколоть страну", - подчеркнул Федоров.

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"Но я не ставил условий: либо я, либо Сырский. Я сказал: "Значит, будем побеждать Россию с таким главнокомандующим". Потому что на самом деле Сырский в 2022 году спас нашу страну. Он провел киевскую, харьковскую, херсонскую и другие операции.

Мы не можем недооценивать его. Но война изменилась. Дроны меняют архитектуру", - сказал он.

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