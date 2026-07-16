"Федоров останется в моей команде. Его точная роль будет объявлена позже", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Михаил Федоров после увольнения из Минобороны останется в его команде.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Что касается людей, которые вышли на улицы. Мы боремся за свободу и демократию. Поэтому все делаем правильно. Люди делают то, что хотят. Люди хотели выйти? Ну и правильно.

Даже во время войны со всеми сложностями и ограничениями войны люди могут продемонстрировать свое волеизъявление", — сказал глава государства.

По словам Зеленского, перед обществом нет секретов, но есть вещи, которые нельзя раскрывать врагу.

Президент добавил, что Федоров останется в его команде, но на какой должности — определят позже.

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Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

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