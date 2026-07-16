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Новости Отставка Федорова
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"Федоров останется в моей команде. Его точная роль будет объявлена позже", - Зеленский

Зеленский сделал заявление о Федорове: подробности

Президент Владимир Зеленский заявил, что Михаил Федоров после увольнения из Минобороны останется в его команде.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Что касается людей, которые вышли на улицы. Мы боремся за свободу и демократию. Поэтому все делаем правильно. Люди делают то, что хотят. Люди хотели выйти? Ну и правильно. 

Даже во время войны со всеми сложностями и ограничениями войны люди могут продемонстрировать свое волеизъявление", — сказал глава государства.

По словам Зеленского, перед обществом нет секретов, но есть вещи, которые нельзя раскрывать врагу.

Президент добавил, что Федоров останется в его команде, но на какой должности — определят позже.

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Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24845) Федоров Михаил (806)
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Топ комментарии
+27
А нахєра тоді знімав з посади, на якій він був ефективним? Через довбограя Творожнікова?
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16.07.2026 14:41 Ответить
+18
Зєля, краще б ти сам десь загубився...
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16.07.2026 14:42 Ответить
+17
ПЕРЕФРАЗУЮ - "Заткніться холопи ви ніхто і буде так як я скажу. Я тут краду для правнуків а ви тут із Федоровим"
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16.07.2026 14:42 Ответить

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