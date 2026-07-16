3 457 46
"Федоров останется в моей команде. Его точная роль будет объявлена позже", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Михаил Федоров после увольнения из Минобороны останется в его команде.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Что касается людей, которые вышли на улицы. Мы боремся за свободу и демократию. Поэтому все делаем правильно. Люди делают то, что хотят. Люди хотели выйти? Ну и правильно.
Даже во время войны со всеми сложностями и ограничениями войны люди могут продемонстрировать свое волеизъявление", — сказал глава государства.
По словам Зеленского, перед обществом нет секретов, но есть вещи, которые нельзя раскрывать врагу.
Президент добавил, что Федоров останется в его команде, но на какой должности — определят позже.
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
Топ комментарии
+27 Tierre
показать весь комментарий16.07.2026 14:41 Ответить Ссылка
+18 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий16.07.2026 14:42 Ответить Ссылка
+17 Михайло Иляш
показать весь комментарий16.07.2026 14:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль