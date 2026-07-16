Федоров залишиться в моїй команді. Його точну роль буде оголошено пізніше, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що Михайло Федоров після звільнення з Міноборони залишиться в його команді.

Про це глава держави заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Що стосується людей, як вийшли. Ми боремося за свободу і демократію. Тому все правильно робимо. Люди роблять те, що вони хочуть. Люди хотіли вийти? Ну і правильно.

Навіть під час війни з усіма складнощами та обмеженнями війни люди можуть продемонструвати своє волевиявлення", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, від суспільства секретів немає, але є речі, які не можна розкривати ворогу.

Президент додав, що Федоров залишиться у його команді, але на якій посаді - визначать пізніше.

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Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

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