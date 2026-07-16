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Федоров залишиться в моїй команді. Його точну роль буде оголошено пізніше, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сказав, що Михайло Федоров після звільнення з Міноборони залишиться в його команді.
Про це глава держави заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Що стосується людей, як вийшли. Ми боремося за свободу і демократію. Тому все правильно робимо. Люди роблять те, що вони хочуть. Люди хотіли вийти? Ну і правильно.
Навіть під час війни з усіма складнощами та обмеженнями війни люди можуть продемонструвати своє волевиявлення", - сказав глава держави.
За словами Зеленського, від суспільства секретів немає, але є речі, які не можна розкривати ворогу.
Президент додав, що Федоров залишиться у його команді, але на якій посаді - визначать пізніше.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
Топ коментарі
+23 Tierre
показати весь коментар16.07.2026 14:41 Відповісти Посилання
+16 Зэлэный_Змий
показати весь коментар16.07.2026 14:42 Відповісти Посилання
+14 Михайло Иляш
показати весь коментар16.07.2026 14:42 Відповісти Посилання
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