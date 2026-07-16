Мінцифри важливо зберегти: це те, чим ми можемо пишатися у світі, - Федоров

Колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що йому не пропонували повернутися до Міністерства цифрової трансформації України, проте він наголосив на необхідності його збереження.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Федоров сказав на брифінгу у Києві в четвер.

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Мінцифри важливо зберегти

"Зі мною не говорили про Мінцифру. Спершу Боєв пішов, як мій заступник, на "Укроборонпром". Потім інша моя заступниця подалася на Мінцифру. Зі мною про це не говорили. Знаю, що з нею говорили вже після засідання фракції. Можу помилятися. Із зустрічі із президентом", – розповів він.

Водночас Федоров наголосив, що Мінцифри "важливо зберегти", тому що у відомстві є Brave1, який опікується військовими технологіями.

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"Тому що тоді Міноборони не займалися технологіями. І дуже важливо дивитися, що далі буде з Мінцифрою, що буде з Brave1, що буде з грантами, щоб ми з вами не втратили ці карти, які в нас є технологічні", – зауважив він.

За словами Федорова, Мінцифра – це "те, чим ми з вами можемо пишатися в світі".

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Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

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