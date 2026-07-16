Зеленський пропонував Федорову стати прем’єр-міністром України, той відмовився, - The Economist

Президент України Володимир Зеленський у день оголошення відставки Кабміну Юлії Свириденко пропонував очолити новий уряд Михайлу Федорову. Проте тодішній міністр оборон відмовився від посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Economist.

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Деталі пропозиції

"12 липня Зеленський запитав його, чи подобається йому ідея зайняти щойно звільнену посаду прем'єр-міністра. За звичайних обставин це вважалося б підвищенням; тут це було сприйнято як поразка його проєкту. Міністр оборони відмовився від цієї посади, тож її запропонували Сергію Корецькому", — йдеться у матеріалі.

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У виданні зазначили, що деякі українські генерали вважають Федорова людиною, яка привласнює собі чужі ідеї. Дехто порівнював його із Робертом Мак-Намара — покійним міністром оборони США, який виявив, що методи управління, які він відточив у Ford, погано поєднуються з Пентагоном.

Критики Федорова в армії визнають, що він покращив закупівлю дронів та цифровізацію. Але вони зазначають, що брак військового досвіду робить його некомпетентним для планування війни. Дехто стверджував, що його флагманські реформи зводилися до "піар-перепакування" роботи, яка вже велася.

"Щоб щось реформувати, потрібно розуміти, як це працює. Ви б справді сіли в літак, якби побачили, що пілот — крамар?", — каже один з українських генералів.

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Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

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