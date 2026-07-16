Майор ВСУ Ширшин: Это выбор между людьми с картонками и п#дарами. ФОТО

Майор ВСУ Александр Ширшин прокомментировал сегодняшние акции, прошедшие в разных городах после освобождения Михаила Федорова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Facebook.

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По словам Ширшина, "Это выбор не между Федоровым и Сирским, это выбор между "людьми с картонками" и п#дарами".

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