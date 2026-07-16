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Майор ВСУ Ширшин: Это выбор между людьми с картонками и п#дарами. ФОТО
Майор ВСУ Александр Ширшин прокомментировал сегодняшние акции, прошедшие в разных городах после освобождения Михаила Федорова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Facebook.
По словам Ширшина, "Это выбор не между Федоровым и Сирским, это выбор между "людьми с картонками" и п#дарами".
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
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+10 Rostyslav Komarnytsky
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+7 Ольга Пелле
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+6 Nedd Tyler #309657
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