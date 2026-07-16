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Новости Отставка Федорова
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Майор ВСУ Ширшин: Это выбор между людьми с картонками и п#дарами. ФОТО

Майор ВСУ Ширшин прокомментировал события вокруг отставки Федорова

Майор ВСУ Александр Ширшин прокомментировал сегодняшние акции, прошедшие в разных городах после освобождения Михаила Федорова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Facebook.

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По словам Ширшина, "Это выбор не между Федоровым и Сирским, это выбор между "людьми с картонками" и п#дарами".

Акция в поддержку Федорова

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Автор: 

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Топ комментарии
+10
Сказав - як відрізав. По-військомому чітко і точно.
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16.07.2026 18:56 Ответить
+7
Оце хардкор
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16.07.2026 18:55 Ответить
+6
П...ри - оберають п....ів!
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16.07.2026 18:58 Ответить

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