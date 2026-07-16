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Новини Відставка Федорова
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Майор ЗСУ Ширшин: Це вибір між людьми з картонками і п#дарами

Майор ЗСУ Ширшин прокоментував події навколо відставки Федорова

Майор ЗСУ Олександр Ширшин прокоментував сьогоднішні акції, що пройшли у різних містах після звільнення Михайла Федорова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Фейсбуці.

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За словами Щиршина, "Це вибір не між Федоровим і сирським, це вибір між "людьми з картонками" і п#дарами".

Акція на підтримку Федорова

Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Автор: 

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Топ коментарі
+9
Сказав - як відрізав. По-військомому чітко і точно.
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16.07.2026 18:56 Відповісти
+6
Оце хардкор
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16.07.2026 18:55 Відповісти
+5
П...ри - оберають п....ів!
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16.07.2026 18:58 Відповісти

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