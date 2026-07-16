Майор ЗСУ Ширшин: Це вибір між людьми з картонками і п#дарами

Майор ЗСУ Олександр Ширшин прокоментував сьогоднішні акції, що пройшли у різних містах після звільнення Михайла Федорова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Фейсбуці.

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За словами Щиршина, "Це вибір не між Федоровим і сирським, це вибір між "людьми з картонками" і п#дарами".

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