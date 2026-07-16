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Майор ЗСУ Ширшин: Це вибір між людьми з картонками і п#дарами
Майор ЗСУ Олександр Ширшин прокоментував сьогоднішні акції, що пройшли у різних містах після звільнення Михайла Федорова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Фейсбуці.
За словами Щиршина, "Це вибір не між Федоровим і сирським, це вибір між "людьми з картонками" і п#дарами".
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
Топ коментарі
+9 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар16.07.2026 18:56 Відповісти Посилання
+6 Ольга Пелле
показати весь коментар16.07.2026 18:55 Відповісти Посилання
+5 Nedd Tyler #309657
показати весь коментар16.07.2026 18:58 Відповісти Посилання
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