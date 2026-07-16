Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны
Президент Владимир Зеленский выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности министра.
Об этом президент сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Отметим, что до этого Хмара исполнял обязанности главы СБУ, а до этого был начальником Центра спецопераций "А" СБУ.
Подробности
"Считаю, что в сложившихся условиях реальная результативность в дальнобойности, реально сильная работа по безопасности, которая будет гарантировать контроль за внутренней ситуацией в составляющих Сил обороны, и реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины должны стать преимуществом и в должности министра обороны Украины", — написал Зеленский.
По словам президента, Евгений Хмара обрел большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций. Именно на этом, как подчеркнул он, должна быть сосредоточена оборона Украины в войне.
"Конечно, мы продолжим реализовывать все активные программы для развития и укрепления наших Сил обороны, от прямого финансирования боевых бригад и справедливого распределения личного состава для бригад до максимального обеспечения НРК всеми типами дронов и оперативной реализации договоренностей с партнерами. Поручил Евгению Хмаре выполнять обязанности министра, мы говорили. После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины", — добавил Зеленский.
Напомним, перед этим нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Министерство обороны Украины после отставки Михаила Федорова временно возглавит его первый заместитель в должности Алексей Выскуб.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеля с кокса на фен прешёл...