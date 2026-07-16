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Новини Відео Відставка Федорова
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Сирський – геть! - демонстранти на мітингу на підтримку Федорова. ВIДЕО

Під час акції на підтримку Михайла Федорова в Києві громадяни України вимагали відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а не міністра оборони.

Відео опублікував кореспондент BBC Віталій Червоненко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Такий небезпечний дзвіночок, коли головнокомандувачу кричать "Геть"!" — написав він.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

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Топ коментарі
+21
"Сирський - геть!", а чому не блазень геть?
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16.07.2026 20:24 Відповісти
+19
Ой не те прізвище вони вигукують!
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16.07.2026 20:22 Відповісти
+14
Один мудак з Банкової заварив кашу, а розхльобуватисть буде вся країна.Його б пішли назад в "Квартал 95",якщо приймуть.
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16.07.2026 20:29 Відповісти

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