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Сирський – геть! - демонстранти на мітингу на підтримку Федорова. ВIДЕО
Під час акції на підтримку Михайла Федорова в Києві громадяни України вимагали відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а не міністра оборони.
Відео опублікував кореспондент BBC Віталій Червоненко, інформує Цензор.НЕТ.
"Такий небезпечний дзвіночок, коли головнокомандувачу кричать "Геть"!" — написав він.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
Топ коментарі
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