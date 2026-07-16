Сырский приказал отозвать из отпусков и наказать военных, вышедших на акцию в поддержку Федорова, — Стерненко. ВИДЕО

После протестов против отставки главы Минобороны Михаила Федорова военнослужащих, поддержавших акции в его поддержку, начали отзывать из отпусков и угрожать им дисциплинарными взысканиями.

Об этом сообщил волонтёр и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко, передаёт Цензор.НЕТ.

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Попытка задержания военного и приказ Сырского

По словам Стерненко, во время утреннего митинга в Киеве, где собрались неравнодушные граждане, возникла острая стычка с правоохранителями. Представители ВСП попытались задержать военнослужащего, который пришел выразить несогласие с отставкой Федорова.

"Однако они покинули место происшествия после того, как люди начали скандировать "позор". Мне известно, что сейчас Сырский отдал приказ выявлять и максимально быстро возвращать из отпусков тех военных, которые поддержали протест, а также угрожать им наказанием", — написал экс-советник министра обороны.

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Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

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