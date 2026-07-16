Активистка Закревская резко отреагировала на кадровые перестановки в правительстве

Украинская активистка, адвокат и боец ВСУ Евгения Закревская высказалась по поводу последних кадровых решений в правительстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в её посте в Facebook.

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Критика кадровых решений и последствия для государства

В частности, Закревская прокомментировала сообщение президента об исполнении обязанностей министра обороны главой СБУ Хмарой.

По её словам, такие решения влияют на эффективность ключевых направлений.

"Какая же жесть... одним махом убрать двух максимально эффективных в своей сфере руководителей. Лучшего полководца, лучшего главу СБУ — именно военного стратега и идеолога спецопераций — поставить на гражданскую должность — в сферу закупок. Лучшего технократа и управленца — с этой должности убрать. СБУ — в проигрыше, МОУ — в проигрыше, Вооруженные силы — в проигрыше, Страна — в... не хочу даже говорить, где...", — написала она.

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