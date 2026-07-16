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Новости Конфликт между Сырским и Федоровым Отставка Федорова
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Активистка Закревская резко отреагировала на кадровые перестановки в правительстве

Закревская заявила о поражении СБУ и войск из-за перемен

Украинская активистка, адвокат и боец ВСУ Евгения Закревская высказалась по поводу последних кадровых решений в правительстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в её посте в Facebook.

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Критика кадровых решений и последствия для государства

В частности, Закревская прокомментировала сообщение президента об исполнении обязанностей министра обороны главой СБУ Хмарой.

По её словам, такие решения влияют на эффективность ключевых направлений.

"Какая же жесть... одним махом убрать двух максимально эффективных в своей сфере руководителей. Лучшего полководца, лучшего главу СБУ — именно военного стратега и идеолога спецопераций — поставить на гражданскую должность — в сферу закупок. Лучшего технократа и управленца — с этой должности убрать. СБУ — в проигрыше, МОУ — в проигрыше, Вооруженные силы — в проигрыше, Страна — в... не хочу даже говорить, где...", — написала она.

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Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Автор: 

Закревская Евгения (96)
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Топ комментарии
+10
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16.07.2026 20:55 Ответить
+6
100% Вы правы ,пани Закревская
Вы - один из самых совестливых людей Украины
Человек с горячим сердцем
Настоящая патриотка
Берегите себя,будь ласка....
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16.07.2026 20:55 Ответить
+3
авжеж, гори все ясним пламенем !

ЗЄлічка у виграші !!!!
він цар !!!!

Слава ЗСУ !
Слава пані Закревській !

і Генералу Драпатому !

.
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16.07.2026 20:57 Ответить

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