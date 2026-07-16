Активістка Закревська різко відреагувала на кадрові перестановки в уряді

Українська активістка, адвокатка та боєць ЗСУ Євгенія Закревська висловилася щодо останніх кадрових рішень в уряді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у Фейсбуці.

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Критика кадрових рішень і наслідки для держави

Так Закревська прокоментувала повідомлення президента щодо виконання обов’язків міністра оборони очільником СБУ Хмарою.

За їїсловами, такі рішення впливають на ефективність ключових напрямків.

"Яка ж жесть... одним рухом прибрати двох максимально ефективних кожний в своїй сфері топів. Найкращого полководця, кращого голову СБУ — саме військового стратега і видумщика спецоперацій поставити на цивільну посаду — на закупівлі. Найкращого технократа і управлінця — з цієї посади прибрати. СБУ — в програші, МОУ — в програші, Військо — в програші, Країна — в... не хочу навіть говорити де...", — написала вона.

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