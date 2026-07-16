Активістка Закревська різко відреагувала на кадрові перестановки в уряді
Українська активістка, адвокатка та боєць ЗСУ Євгенія Закревська висловилася щодо останніх кадрових рішень в уряді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у Фейсбуці.
Критика кадрових рішень і наслідки для держави
Так Закревська прокоментувала повідомлення президента щодо виконання обов’язків міністра оборони очільником СБУ Хмарою.
За їїсловами, такі рішення впливають на ефективність ключових напрямків.
"Яка ж жесть... одним рухом прибрати двох максимально ефективних кожний в своїй сфері топів. Найкращого полководця, кращого голову СБУ — саме військового стратега і видумщика спецоперацій поставити на цивільну посаду — на закупівлі. Найкращого технократа і управлінця — з цієї посади прибрати. СБУ — в програші, МОУ — в програші, Військо — в програші, Країна — в... не хочу навіть говорити де...", — написала вона.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
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Вы - один из самых совестливых людей Украины
Человек с горячим сердцем
Настоящая патриотка
Берегите себя,будь ласка....
ЗЄлічка у виграші !!!!
він цар !!!!
Слава ЗСУ !
Слава пані Закревській !
і Генералу Драпатому !
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