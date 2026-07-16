Сирський наказав відкликати з відпусток та карати військових, які вийшли на акцію підтримки Федорова, - Стерненко. ВIДЕО

Після протестів проти звільнення з посади очільника Міноборони Михайла Федорова військовослужбовців, які підтримали акції на його підтримку, почали відкликати з відпусток і погрожувати їм дисциплінарними покараннями.

Про це повідомив волонтер та ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

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Спроба затримання військового та наказ Сирського

За словами Стерненка, під час ранкового мітингу в Києві, де зібралися небайдужі громадяни, виникла гостра сутичка з правоохоронцями. Представники ВСП спробували затримати військовослужбовця, який прийшов висловити незгоду з відставкою Федорова.

"Однак вони залишили місце події після того, як люди почали вигукувати "ганьба". Мені відомо, що зараз Сирський дав команду виявляти й максимально швидко повертати з відпусток тих військових, які підтримали протест, а також погрожувати їм покаранням", — написав ексрадник міністра оборони.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

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