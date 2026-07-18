Зеленский может заменить Сырского, собеседования с кандидатами запланированы на выходные, - Financial Times

На фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский якобы изучает вопрос о его возможной замене. По информации источников, уже в эти выходные, 18–19 июля, он планирует встретиться с претендентами на эту должность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в Офисе президента.

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Замена Сырскому

По информации источника издания, Зеленский готов принять решение о замене Сырского, если найдет кандидата, способного безболезненно взять на себя руководство Вооруженными силами и обеспечить удержание обороны на 1200-километровой линии фронта.

В то же время, как отмечает Financial Times, вопрос о возможной отставке главнокомандующего президент начал рассматривать после того, как акции протеста, вызванные увольнением министра обороны Михаила Федорова, переросли в требования отправить в отставку и Сирского.

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Назначение посла в США

В то же время президент Зеленский, по данным издания, не прекращает поиск кандидата на должность посла Украины в США. Наиболее вероятной претенденткой остается бывшая премьер-министр Юлия Свириденко.

Как сообщают собеседники издания из окружения главы государства, Зеленский и в дальнейшем пытается убедить Свириденко возглавить украинское дипломатическое представительство в Вашингтоне, хотя ранее она, по их словам, не поддержала такое предложение.

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Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

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