Зеленский может заменить Сырского, собеседования с кандидатами запланированы на выходные, - Financial Times
На фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский якобы изучает вопрос о его возможной замене. По информации источников, уже в эти выходные, 18–19 июля, он планирует встретиться с претендентами на эту должность.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в Офисе президента.
Замена Сырскому
По информации источника издания, Зеленский готов принять решение о замене Сырского, если найдет кандидата, способного безболезненно взять на себя руководство Вооруженными силами и обеспечить удержание обороны на 1200-километровой линии фронта.
В то же время, как отмечает Financial Times, вопрос о возможной отставке главнокомандующего президент начал рассматривать после того, как акции протеста, вызванные увольнением министра обороны Михаила Федорова, переросли в требования отправить в отставку и Сирского.
Назначение посла в США
В то же время президент Зеленский, по данным издания, не прекращает поиск кандидата на должность посла Украины в США. Наиболее вероятной претенденткой остается бывшая премьер-министр Юлия Свириденко.
Как сообщают собеседники издания из окружения главы государства, Зеленский и в дальнейшем пытается убедить Свириденко возглавить украинское дипломатическое представительство в Вашингтоне, хотя ранее она, по их словам, не поддержала такое предложение.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
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