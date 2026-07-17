"Сирський - геть!": акція протесту на підтримку Федорова збільшує кількість учасників. ФОТОрепортаж

Ввечері 17 липня в низці українських міст відбуваються акції з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Також лунають заклики відправити у відставку Головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Одеса

Зокрема, акція на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова відбувається в Одесі. Станом на 19:50 на Дерибасівській зібралось більше 500 людей.

Вони тримають плакати з надписами "Підете на канікули, коли вивчите урок!", "За інновації. За Федорова", "Федоров це Дія" та "Федоров - міністр. Реформам - так".

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську люди зібралися на площі біля адмінбудинку, щоб висловити протест проти звільнення колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Вони тримають плакати з надписами: "Федоров — міністр оборони!", "Сирського — геть!", "Влада — це народ!", "Краще дрони, а не люди", "Сильна армія — сильна Україна!".

Станом на 20:10 на площі біля адміністративної будівлі зібралися орієнтовно 300 людей.

Дніпро

Також на мітинг проти відставки Михайла Федорова з посади очільника Міністерства оборони України люди вийшли і в Дніпрі.

На захід зібралося близько 300 людей, їх кількість зростає. Мітингувальники скандують: "Під час війни нема канікул", "Нам потрібна військова реформа", "Є Федоров — є надія".

Окрім поновлення Федорова на посаді міністра оборони, лунають заклики про відставку головкома Сирського. Із собою учасники протесту принесли плакати-картонки та прапори.

Фото: Суспільне

Рівне

Триває акція проти усунення Михайла Федорова з посади міністра оборони і в Рівному. На Театральній площі міста зібралися приблизно 100 людей.

Вони тримають у руках таблички із написами та вигукують "Сирського геть!".

Люди вимагають повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова, відставки Головнокомандувача Олександра Сирського, а також боротьбу проти корупції та формування постійного уряду.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Черкаси

Також акція триває і в Черкасах. На Соборній площі міста зібралися близько 150 людей.

Учасники акції вигукували: "Переможемо у війні — підете на канікули", "Ні одноосібним рішенням", "Звільняйте полонених, а не Федорова". Проїжджаючі повз автівки сигналили на знак підтримки.

Фото: Суспільне

Тернопіль

У Тернополі майже 200 осіб зібралися поблизу обласної військової адміністрації. Вони закликають залишити Михайла Федорова на посаді міністра оборони.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Миколаїв

Також на акцію протесту люди вийшли і в Миколаєві. Вони зібралися, щоб висловити свою думку з приводу відставки Михайла Федорова. Люди закликають залишити його на посаді очільника оборонного відомства.

Фото: Суспільне

Раніше повідомлялося, що подібні акції відбуваються у Львові та Києві.

Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

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