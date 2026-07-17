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Новости Конфликт между Сырским и Федоровым Отставка Федорова
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Одесса, Днепр, Тернополь, Ривно, Ивано-Франковск: в городах Украины проходят акции за возвращение Федорова и отставку Сырского. ФОТОрепортаж

Вечером 17 июля в ряде украинских городов проходят акции с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Также раздаются призывы отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Одесса

В частности, акция в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова проходит в Одессе. По состоянию на 19:50 на Дерибасовской собралось более 500 человек.

Они держат плакаты с надписями "Уйдете на каникулы, когда выучите урок!", "За инновации. За Федорова", "Федоров — это действие" и "Федоров — министр. Реформам — да".

акция в Одессе

акция в Одессе

акция в Одессе

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске люди собрались на площади возле административного здания, чтобы выразить протест против увольнения бывшего министра обороны Михаила Федорова. Они держат плакаты с надписями: "Федоров — министр обороны!", "Сырского — прочь!", "Власть — это народ!", "Лучше дроны, а не люди", "Сильная армия — сильная Украина!".

По состоянию на 20:10 на площади возле административного здания собралось примерно 300 человек.

акция Ивано-Франковск

акция Ивано-Франковск

Днепр

Также на митинг против отставки Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны Украины люди вышли и в Днепре.

На мероприятие собралось около 300 человек, их число растет. Участники митинга скандируют: "Во время войны нет каникул", "Нам нужна военная реформа", "Есть Федоров — есть надежда".

Помимо восстановления Федорова в должности министра обороны, раздаются призывы к отставке главнокомандующего Сырского. С собой участники протеста принесли плакаты-картонки и флаги.

митинг в Днепре
Фото: "Суспильне"

Ривно

Продолжается акция против отстранения Михаила Федорова от должности министра обороны и в Ривно. На Театральной площади города собралось около 100 человек.

Они держат в руках плакаты с надписями и скандируют "Сырского вон!".

Люди требуют возвращения на пост министра обороны Михаила Федорова, отставки главнокомандующего Александра Сырского, а также борьбы с коррупцией и формирования постоянного правительства.

митинг
Фото: "Суспильне"
митинг
Фото: "Суспильне"

Черкассы

Акция также продолжается и в Черкассах. На Соборной площади города собралось около 150 человек.

Участники акции скандировали: "Победим в войне — пойдёте на каникулы", "Нет единоличным решениям", "Освобождайте пленных, а не Федорова". Проезжающие мимо автомобили сигналили в знак поддержки.

акция Черкассы
Фото: "Суспильне"

Новость дополняется... 

Автор: 

акция (2402) Ивано-Франковск (821) Одесса (8199) Одесская область (4474) протест (5768) Ровно (556) Черкассы (872) Ивано-Франковская область (1011) Федоров Михаил (836) Ровенская область (1379) Черкасская область (248) Ивано-Франковский район (46) Одесский район (688) Ровенский район (51) Черкасский район (92)
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Топ комментарии
+9
Дві України. Одна стікає кров'ю, друга наживається, часто на крові. Дякуєм Вова.
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17.07.2026 21:57 Ответить
+8
Поки Українці ведеть визвольну борню проти окупантів ******, НЕнародні сазранці з ВРУ потікали, як щурі з тонучого зеленського, не КАНІКУЛИ!!!
Ну і нахіба їх утримувати оцю моноШоблу з гамадрилом і двома кнурами вгодованими з президії ВРУ!!!???
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17.07.2026 22:04 Ответить
+4
З Дніпра. Радий був би доєднатись, але вік і хвороби не дають. Хоч був на всіх майданах.
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17.07.2026 21:56 Ответить

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