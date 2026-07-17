Одесса, Днепр, Тернополь, Ривно, Ивано-Франковск: в городах Украины проходят акции за возвращение Федорова и отставку Сырского. ФОТОрепортаж
Вечером 17 июля в ряде украинских городов проходят акции с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Также раздаются призывы отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Одесса
В частности, акция в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова проходит в Одессе. По состоянию на 19:50 на Дерибасовской собралось более 500 человек.
Они держат плакаты с надписями "Уйдете на каникулы, когда выучите урок!", "За инновации. За Федорова", "Федоров — это действие" и "Федоров — министр. Реформам — да".
Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске люди собрались на площади возле административного здания, чтобы выразить протест против увольнения бывшего министра обороны Михаила Федорова. Они держат плакаты с надписями: "Федоров — министр обороны!", "Сырского — прочь!", "Власть — это народ!", "Лучше дроны, а не люди", "Сильная армия — сильная Украина!".
По состоянию на 20:10 на площади возле административного здания собралось примерно 300 человек.
Днепр
Также на митинг против отставки Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны Украины люди вышли и в Днепре.
На мероприятие собралось около 300 человек, их число растет. Участники митинга скандируют: "Во время войны нет каникул", "Нам нужна военная реформа", "Есть Федоров — есть надежда".
Помимо восстановления Федорова в должности министра обороны, раздаются призывы к отставке главнокомандующего Сырского. С собой участники протеста принесли плакаты-картонки и флаги.
Ривно
Продолжается акция против отстранения Михаила Федорова от должности министра обороны и в Ривно. На Театральной площади города собралось около 100 человек.
Они держат в руках плакаты с надписями и скандируют "Сырского вон!".
Люди требуют возвращения на пост министра обороны Михаила Федорова, отставки главнокомандующего Александра Сырского, а также борьбы с коррупцией и формирования постоянного правительства.
Черкассы
Акция также продолжается и в Черкассах. На Соборной площади города собралось около 150 человек.
Участники акции скандировали: "Победим в войне — пойдёте на каникулы", "Нет единоличным решениям", "Освобождайте пленных, а не Федорова". Проезжающие мимо автомобили сигналили в знак поддержки.
Новость дополняется...
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну і нахіба їх утримувати оцю моноШоблу з гамадрилом і двома кнурами вгодованими з президії ВРУ!!!???