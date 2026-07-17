Понад 5 тисяч людей вийшли у Києві на акцію протесту через відставку міністра оборони Федорова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві ввечері 17 липня українці другий день поспіль вийшли на акцію протесту. Люди вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони й відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Людей більше, ніж вчора

Акція відбувається на площі Франка, де вже зібралися сотні людей, які почали сходитися ще вдень. Сьогодні протестувальники також активно вимагають відставки головнокомандувача Сирського.

Протестувальники вигукують "Сирського геть", "Сирський — чорт", "Ганьба", "Одна, єдина, соборна Україна", "Федоров", "Стояли, стоїмо і будемо стояти", "Депутатів на роботу".

Українці тримають картонні плакати з написами "Міняйте полонених, а не те що працює", "Це точно розвиток, а не деградація?", "Я хочу бачити, як палає Росія — лишіть Федорова міністром МОУ", "Сирський геть" тощо.

Кількість людей на мітингу оцінюється у понад 5 тисяч.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Акція на підтримку Федорова знову відбувається у Львові. ФОТОрепортаж



































Фото: Ангеліна Шорохова

Фото: Ангеліна Шорохова

Фото: Ангеліна Шорохова

Фото: Ангеліна Шорохова

Фото: Ангеліна Шорохова

Фото: Ангеліна Шорохова

Фото: Ангеліна Шорохова

Фото: Ангеліна Шорохова

Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людей не почули, влада хоче перечекати: о 20:00 відбудеться акція на підтримку Федорова в Києві