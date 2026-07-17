Люди в Киеве снова вышли на акцию протеста из-за отставки министра обороны Федорова. ФОТОрепортаж

В Киеве вечером 17 июля украинцы второй день подряд вышли на акцию протеста. Люди требуют вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны и отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом с места событий сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Людей больше, чем вчера

Акция проходит на площади Франко, где уже собрались сотни людей, которые начали собираться ещё днём. Сегодня протестующие также активно требуют отставки главнокомандующего Сырского.

Протестующие скандируют "Сырского вон", "Сырский — черт", "Позор", "Одна, единая, соборная Украина", "Федоров", "Стояли, стоим и будем стоять", "Депутатов на работу".

Украинцы держат картонные плакаты с надписями "Обменивайте пленных, а не тех, кто работает", "Это точно развитие, а не деградация?", "Я хочу видеть, как горит Россия — оставьте Федорова министром МОУ", "Сырский вон" и т. д.

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Фото: Ангелина Шорохова

Фото: Ангелина Шорохова





































Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

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