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Новости Отставка Федорова
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Людей не услышали, власть хочет переждать: в 20:00 состоится акция в поддержку Федорова в Киеве

Отставка Федорова: новая акция состоится в Киеве

В 20:00 на площади Франко в Киеве состоится акция протеста в поддержку Михаила Федорова.

Об этом сообщил военнослужащий из медслужбы "Ульф" Дмитрий Козятинский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"К сожалению, людей не услышали. Ни гражданских, ни военных, которые громко говорили о необходимости реальных изменений в армии. Оставили главнокомандующего, который плетет интриги и сделал из штурмовых полков свою личную мини-армию.

Руководство государства не общается с обществом, и это усугубляет ситуацию. Сейчас у них стратегия - переждать. Они думают, что мы просто протестуем и разойдемся.

Они ошибаются, так же как и тогда, когда Сырский решил, что можно всем заткнуть рот и уничтожить последние надежды на трансформацию войска", - подчеркнул он.

В 20:00 состоится очередная акция протеста на площади Франко в Киеве.

Читайте: Второй день протестов против отставки Федорова начался в Киеве и других городах Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Читайте: Об акциях в поддержку Федорова писали почти все анонимные Telegram-каналы, - Железняк

Автор: 

Киев (26684) протест (5768) Федоров Михаил (806)
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Топ комментарии
+13
Зєльца Оманського за грати!
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17.07.2026 12:09 Ответить
+12
Сирському - трибунал ☝️
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17.07.2026 12:08 Ответить
+5
Зєля діє так само, як і його кумир *****, той теж зажди ховається і намагається перечекати шухєр.
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17.07.2026 12:15 Ответить

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