Людей не услышали, власть хочет переждать: в 20:00 состоится акция в поддержку Федорова в Киеве
В 20:00 на площади Франко в Киеве состоится акция протеста в поддержку Михаила Федорова.
Об этом сообщил военнослужащий из медслужбы "Ульф" Дмитрий Козятинский, сообщает Цензор.НЕТ.
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"К сожалению, людей не услышали. Ни гражданских, ни военных, которые громко говорили о необходимости реальных изменений в армии. Оставили главнокомандующего, который плетет интриги и сделал из штурмовых полков свою личную мини-армию.
Руководство государства не общается с обществом, и это усугубляет ситуацию. Сейчас у них стратегия - переждать. Они думают, что мы просто протестуем и разойдемся.
Они ошибаются, так же как и тогда, когда Сырский решил, что можно всем заткнуть рот и уничтожить последние надежды на трансформацию войска", - подчеркнул он.
В 20:00 состоится очередная акция протеста на площади Франко в Киеве.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
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