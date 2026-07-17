Об акциях в поддержку Федорова писали почти все анонимные Telegram-каналы, - Железняк
Почти все анонимные Telegram-каналы писали об акциях в поддержку Михаила Федорова.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Поскольку событие было громким, то формально написали почти все (кроме одного крупного канала: "Быстрее всех").
При этом мы даже не оцениваем, в каком контексте. Просто хоть что-то за два дня
Но в целом очень мало))) Похоже, что здесь СБУ и Банковая активно поработали с редакционной политикой", - отметил парламентарий.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
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А дарма.
Бо якщо брати тут, то є низка облікових записів, які системно і цілеспрямовано пишуть проти цих протестів і проти самого Федорова.
Чи это другое?
Скажуть йому, мєнтов мобілізуй. Відповість: добре, але від гопоти самі відбивайтесь.