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Об акциях в поддержку Федорова писали почти все анонимные Telegram-каналы, - Железняк

Анонимные Telegram-каналы о протестах Федорова

Почти все анонимные Telegram-каналы писали об акциях в поддержку Михаила Федорова.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Поскольку событие было громким, то формально написали почти все (кроме одного крупного канала: "Быстрее всех").

При этом мы даже не оцениваем, в каком контексте. Просто хоть что-то за два дня

Но в целом очень мало))) Похоже, что здесь СБУ и Банковая активно поработали с редакционной политикой", - отметил парламентарий.

Анонимные Telegram-каналы о протестах Федорова

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Второй день протестов против отставки Федорова начался в Киеве и других городах Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Смотрите: Зеленский не может "поручать" кому-то стать министром обороны. Это делает Рада, а и.о. назначает Кабмин, - Железняк. ВИДЕО

Автор: 

протест (5768) Telegram (179) Федоров Михаил (806) Железняк Ярослав (631)
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Топ комментарии
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При тому, навіть не оцінюємо в якому контексті.
А дарма.
Бо якщо брати тут, то є низка облікових записів, які системно і цілеспрямовано пишуть проти цих протестів і проти самого Федорова.
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17.07.2026 11:51 Ответить
+1
За чіткі терміни служби і демобілізацію протести будуть?
Чи это другое?
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17.07.2026 11:55 Ответить
+1
Будуть. Вийде якийсь чиновник до протестувальників, і скаже: мобілізуйтесь, щоб було ким хлопців на нулі міняти, бо немає ким.
Скажуть йому, мєнтов мобілізуй. Відповість: добре, але від гопоти самі відбивайтесь.
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17.07.2026 12:00 Ответить

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