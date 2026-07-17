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Новини Анонімні Telegram-канали Відставка Федорова
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Про акції на підтримку Федорова писали майже всі анонімні Telegram-канали, - Железняк

Анонімні Telegram-канали про протести Федорова

Майже всі анонімні Telegram-канали писали про акції на підтримку Михайла Федорова.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Так як подія була гучною, то формально написали майже всі (окрім одного великого каналу: Швидше за всіх).

При тому, навіть не оцінюємо в якому контексті. Просто хоч щось за два дні

Але і цілому дуже мало))) Виглядає так, що тут СБУ і Банкова активно попрацювали з редакційною політикою", - зазначив парламентар.

Анонімні Telegram-канали про протести Федорова

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Другий день протестів проти відставки Федорова розпочався у Києві та інших містах України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Дивіться: Зеленський не може "доручати" комусь стати міністром оборони. Це робить Рада, а в.о. призначає Кабмін, - Железняк. ВIДЕО

Автор: 

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Топ коментарі
+4
Та не питання. Київ, Одеса, Львів, Луцьк, навіть Запоріжжя і Суми.
Люди вже кричать "Сирського - геть!".
Як на мене, дуже справедлива вимога. Це ж зокрема і через його "скелі" отака ***** з мобілізацією відбувається.
Так що ви можете приєднатись зі своїми власними гаслами.
Хоча, краще таки приєднатись до "антисирників". Бо цей руснявий поц зі своїми совково-м'ясницькими підходами таки доведе нас до катастрофи.
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17.07.2026 12:13 Відповісти
+2
За чіткі терміни служби і демобілізацію протести будуть?
Чи это другое?
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17.07.2026 11:55 Відповісти
+2
Будуть. Вийде якийсь чиновник до протестувальників, і скаже: мобілізуйтесь, щоб було ким хлопців на нулі міняти, бо немає ким.
Скажуть йому, мєнтов мобілізуй. Відповість: добре, але від гопоти самі відбивайтесь.
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17.07.2026 12:00 Відповісти

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