Про акції на підтримку Федорова писали майже всі анонімні Telegram-канали, - Железняк

Майже всі анонімні Telegram-канали писали про акції на підтримку Михайла Федорова.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Так як подія була гучною, то формально написали майже всі (окрім одного великого каналу: Швидше за всіх).



При тому, навіть не оцінюємо в якому контексті. Просто хоч щось за два дні



Але і цілому дуже мало))) Виглядає так, що тут СБУ і Банкова активно попрацювали з редакційною політикою", - зазначив парламентар.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Дивіться: Зеленський не може "доручати" комусь стати міністром оборони. Це робить Рада, а в.о. призначає Кабмін, - Железняк. ВIДЕО