Про акції на підтримку Федорова писали майже всі анонімні Telegram-канали, - Железняк
Майже всі анонімні Telegram-канали писали про акції на підтримку Михайла Федорова.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Так як подія була гучною, то формально написали майже всі (окрім одного великого каналу: Швидше за всіх).
При тому, навіть не оцінюємо в якому контексті. Просто хоч щось за два дні
Але і цілому дуже мало))) Виглядає так, що тут СБУ і Банкова активно попрацювали з редакційною політикою", - зазначив парламентар.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
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Люди вже кричать "Сирського - геть!".
Як на мене, дуже справедлива вимога. Це ж зокрема і через його "скелі" отака ***** з мобілізацією відбувається.
Так що ви можете приєднатись зі своїми власними гаслами.
Хоча, краще таки приєднатись до "антисирників". Бо цей руснявий поц зі своїми совково-м'ясницькими підходами таки доведе нас до катастрофи.
Чи это другое?
Скажуть йому, мєнтов мобілізуй. Відповість: добре, але від гопоти самі відбивайтесь.