Другий день протестів проти відставки Федорова розпочався у Києві та інших містах України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Розпочався другий день протестів проти рішення президента Зеленського не перепризначати Михайла Федорова на пост міністра оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ24.

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Подробиці

Основну частину акції сьогодні заплановано на 20:00, проте люди вже зараз збираються на площі Івана Франка із плакатами та скандують "Ганьба".

Такі ж акції анонсували в Одесі, Львові, Харкові та інших містах України.

Відомо також, що другий день протесту розпочався у Полтаві.

Близько 20 людей скандують : "А у військових будуть канікули", "Канікули — ганьба", вимагаючи повернення з канікул депутатів Верховної ради та поновлення на посаді ексміністра.

Також на протест вийшли жителі у Кропивницькому.

За підрахунками Суспільного, на 9:19 до акції долучилися 30 людей, а о 10:00 - майже сотня людей.







Також акція відбувається у Миколаєві. Учасники заходу пройшли ходою вулицею Соборною, викрикуючи гасла на підтримку Михайла Федорова.









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Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

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