Другий день протестів проти відставки Федорова розпочався у Києві та інших містах України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Розпочався другий день протестів проти рішення президента Зеленського не перепризначати Михайла Федорова на пост міністра оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ24.
Подробиці
Основну частину акції сьогодні заплановано на 20:00, проте люди вже зараз збираються на площі Івана Франка із плакатами та скандують "Ганьба".
Такі ж акції анонсували в Одесі, Львові, Харкові та інших містах України.
Відомо також, що другий день протесту розпочався у Полтаві.
Близько 20 людей скандують : "А у військових будуть канікули", "Канікули — ганьба", вимагаючи повернення з канікул депутатів Верховної ради та поновлення на посаді ексміністра.
Також на протест вийшли жителі у Кропивницькому.
За підрахунками Суспільного, на 9:19 до акції долучилися 30 людей, а о 10:00 - майже сотня людей.
Також акція відбувається у Миколаєві. Учасники заходу пройшли ходою вулицею Соборною, викрикуючи гасла на підтримку Михайла Федорова.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
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