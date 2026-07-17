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Новости Отставка Федорова
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Второй день протестов против отставки Федорова начался в Киеве и других городах Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Начался второй день протестов против решения президента Зеленского не переназначать Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев24.

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Подробности

Основная часть акции сегодня запланирована на 20:00, однако люди уже сейчас собираются на площади Ивана Франко с плакатами и скандируют "Ганьба".

Такие же акции анонсированы в Одессе, Львове, Харькове и других городах Украины.

Известно также, что второй день протеста начался в Полтаве.

Около 20 человек скандируют: "А у военных будут каникулы?", "Каникулы - позор", требуя возвращения с каникул депутатов Верховной Рады и восстановления в должности экс-министра.

Второй день протестов против увольнения Федорова

Также на протест вышли жители Кропивницкого. 

По подсчетам "Суспільного", к 9:19 к акции присоединились 30 человек, а к 10:00 - почти сотня человек.

Второй день протестов против увольнения Федорова
Второй день протестов против увольнения Федорова
Второй день протестов против увольнения Федорова

Также акция проходит в Николаеве. Участники мероприятия прошли по улице Соборной, выкрикивая лозунги в поддержку Михаила Федорова.

Протест проти відставки Федорова в Києві 16 липня
Протест проти відставки Федорова в Києві 16 липня
Протест проти відставки Федорова в Києві 16 липня
Протест проти відставки Федорова в Києві 16 липня

Протест продолжается также в Луцке.

Протест проти відставки Федорова в Києві 17 липня
Протест проти відставки Федорова в Києві 17 липня
Протест проти відставки Федорова в Києві 17 липня

Смотрите также: Сырский приказал отозвать из отпусков и наказать военных, вышедших на акцию в поддержку Федорова, - Стерненко. ВИДЕО

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Смотрите: "Сирський - геть!" - демонстранты на митинге в поддержку Федорова. ВИДЕО

Автор: 

Киев (26684) Кропивницький (563) Николаев (2245) Тахтаулове (809) протест (5768) Федоров Михаил (806) Кировоградская область (734) Полтавская область (1461) Кропивницкий район (60) Полтавский район (143)
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Топ комментарии
+16
Оман, кагал, квагтал, кавеен.

А для незгодних - айнзац группа Сирок-Скеля пустить 16 куль у голову..
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17.07.2026 10:59 Ответить
+16
Сирка-геть!!!
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17.07.2026 11:00 Ответить
+12
Вже простроченого треба геть !
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17.07.2026 11:06 Ответить

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