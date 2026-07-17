Второй день протестов против отставки Федорова начался в Киеве и других городах Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Начался второй день протестов против решения президента Зеленского не переназначать Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев24.

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Основная часть акции сегодня запланирована на 20:00, однако люди уже сейчас собираются на площади Ивана Франко с плакатами и скандируют "Ганьба".

Такие же акции анонсированы в Одессе, Львове, Харькове и других городах Украины.

Известно также, что второй день протеста начался в Полтаве.

Около 20 человек скандируют: "А у военных будут каникулы?", "Каникулы - позор", требуя возвращения с каникул депутатов Верховной Рады и восстановления в должности экс-министра.

Также на протест вышли жители Кропивницкого.

По подсчетам "Суспільного", к 9:19 к акции присоединились 30 человек, а к 10:00 - почти сотня человек.







Также акция проходит в Николаеве. Участники мероприятия прошли по улице Соборной, выкрикивая лозунги в поддержку Михаила Федорова.









Протест продолжается также в Луцке.







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Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

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