Зеленський не може "доручати" комусь стати міністром оборони. Це робить Рада, а в.о. призначає Кабмін, - Железняк. ВIДЕО

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що доручення президента Зеленського Євгену Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони суперечить Конституції та законам України. За його словами, глава держави не має повноважень призначати ані міністра, ані виконувача обов'язків керівника оборонного відомства.

Про це він заявив журналістці Ірині Ромалійській в ефірі "Бутусов +", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Президент не може призначати міністра оборони в принципі. Не може призначати виконуючого обов'язків в принципі. Не може призначити навіть Кабінет Міністрів. Якщо ми говоримо конкретно про Хмару, зараз в.о. так само.

Тут три порушення, незалежно від прізвища та відношення до конкретного кандидата", - наголосив парламентар.

Железняк пояснив, що президент може внести кандидатуру парламенту на призначення міністра.

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"Він це мав можливість зробити - не зробив. Весь тиждень і парламент, щонайменше "Слугу народу", відпустили. Навіть у нас мало бути завтра (17 липня. - Ред.) пленарне засідання, його скасували", - зауважив нардеп.

Призначати виконуючого обов'язки є можливість в Кабінету Міністрів.

"Але в даному випадку, це Конституція і закони, якщо говорять, що це уряд, не президент. Президент будь-якій особі може запропонувати бути міністром оборони, він не може доручити стати. Це не рабовласницький, на скільки я розумію, лад.

Конкретно пан Євген, він є військовослужбовцем чинним. А згідно з законом, ані перший заступник, ані заступник міністра оборони не може бути військовим", - підсумував він.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

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