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Новини Новий Кабмін Призначення в Міноборони Відставка Федорова
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Рада пішла на канікули до 18 серпня без призначення міністра оборони. Замість Клименка шукають іншого, - Железняк

рада

Нового міністра оборони, очільника МЗС і голову СБУ не призначать до наступного засідання парламенту, яке має відбутися лише 18 серпня.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рада пішла на перерву

"Як і треба було очікувати, ніякого засідання фракції "Слуги народу" щодо міністра оборони не буде. Точніше вона була пару хвилин де сказали, що на посаду Міноборони шукають іншу кандидатуру, ніж Клименко (але і не Федоров). Сказали, що може щось о 21:00 буде (але думаю чергова байка) або вже у серпні….18-го серпня, для розуміння)  Ось така історія: Міністра закордонних справ немає, Міністра оборони немає, Голови СБУ немає, голови Служби зовнішньої розвідки немає….. Так точно переможемо", — написав він.

Федоров "повністю звільнений" і не виконує обовʼязки міністра, додає нардеп.

Згодом Железняк додав, що завтра, 17 липня, пленарного засідання не буде. Наступне відбудеться 18 серпня.

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Железняк про новий Кабмін та міністра оборони

Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

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Автор: 

Міноборони (7968) Федоров Михайло (1241) Клименко Ігор (606) Железняк Ярослав (769)
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Топ коментарі
+53
Які у ****** канікули
Війна в країні
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16.07.2026 17:14 Відповісти
+27
Ось це робота коли країна в небезпеці бидло втомилось ,як же без дорогих курортів.
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16.07.2026 17:15 Відповісти
+26
Головний законодавчий орган країни під час екзистенційної війни йде на місяць на канікули. Ну а звичайні посполиті повинні працювати навіть у святкові дні - бо війна, розуміти треба.
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16.07.2026 17:19 Відповісти

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