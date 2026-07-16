Рада ушла на каникулы до 18 августа, не назначив министра обороны. Вместо Клименко ищут другого, - Железняк
Нового министра обороны, главу МИД и председателя СБУ не назначат до следующего заседания парламента, которое состоится только 18 августа.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк, пишет Цензор.НЕТ.
Рада ушла на перерыв
"Как и следовало ожидать, никакого заседания фракции "Слуги народа" по поводу министра обороны не будет. Точнее, оно длилось пару минут, и там сказали, что на пост министра обороны ищут другую кандидатуру, нежели Клименко (но и не Федоров). Сказали, что, возможно, что-то будет в 21:00 (но думаю, это очередная байка) или уже в августе… 18 августа, для понимания). Вот такая история: министра иностранных дел нет, министра обороны нет, главы СБУ нет, главы Службы внешней разведки нет… Так точно победим", — написал он.
Федоров "полностью уволен" и не исполняет обязанности министра, добавляет нардеп.
Впоследствии Железняк добавил, что завтра, 17 июля, пленарного заседания не будет. Следующее состоится 18 августа.
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
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