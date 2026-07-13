Корецький - майбутній прем’єр? Що буде з Федоровим і Будановим| Ромалійська. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський готує масштабні кадрові перестановки, які зачеплять як Кабінет Міністрів, так і ключові силові відомства країни. Наскільки реальними є ці зміни, хто може очолити уряд замість Дениса Шмигаля та які приховані конфлікти точаться на Банковій, у прямому ефірі аналітичного проєкту "Бутусов ПЛЮС" обговорили народний депутат Ярослав Железняк та відома українська журналістка Ірина Ромалійська, яка нещодавно долучилася до команди каналу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час гострої кулуарної дискусії було піднято низку резонансних питань.

Однією з головних тем обговорення стала ймовірна зміна очільника уряду. Замість звичних кандидатур на кшталт Ігоря Терехова чи Михайла Федорова, новим фаворитом називають керівника "Укрнафти" Сергія Корецького. Железняк детально проаналізував, чому саме його кандидатура розглядається на посаду прем'єр-міністра та які політичні групи на це впливають.

Також у фокусі уваги опинилися такі ключові теми:

Майбутнє Оксани Маркарової та Ольги Стефанішиної: Чому відбувається заміна посла України в США, яка роль у цьому відведена Ользі Стефанішиній та як це вплине на дипломатичні відносини з Вашингтоном.

Справжні причини можливої відставки Юлії Свириденко: Що стоїть за чутками про звільнення першої віцепрем'єрки — міністерки економіки.

Конфлікт довкола Михайла Федорова: Як цифровізація, діяльність Мінцифри та питання мобілізації створили напругу навколо постаті віцепрем'єра.

Доля очільників силового блоку: Чи залишаться на своїх посадах керівник ГУР МО Кирило Буданов та колишній Головком (нині посол) Валерій Залужний, а також які зміни чекають на керівництво СБУ, ДБР та Генеральну прокуратуру.

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