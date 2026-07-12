Вбивства у 155 бригаді | Ірина Ромалійська.. ВIДЕО

Сьогодні дивіться прямий ефір із жуналісткою Іриною Ромалійською про резонансний злочин, в якому підозрюють дев’ятьох військовослужбовців та екскомбрига 155-ї окремої механізованої бригади.

Двох братів силоміць вивезли з рідного села Калинівка на Київщині. Слід губиться аж на Полтавщині, у розташуванні 155 окремої механізованої бригади. Братів знаходять вбитими.

За день до викрадення в їхнє село Калинівку приїжджали військові. Зі списком імен. Питали в магазині, де знайти чоловіків із цього переліку, серед яких був і неповнолітній.

О 21:00 у прямому ефірі Ірини Ромалійської — ексклюзивні деталі трагедії від кореспондентки hromadske Діани Буцко, яка побувала в Калинівці та поспілкувалася зі свідками.

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Що передувало

У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.

В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.

ВСП повідомила, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

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