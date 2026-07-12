Один з викрадених бійцями 155-ї бригади братів служив у Нацгвардії. Їхній батько загинув на фронті, - ЗМІ. ФОТО

Батько братів Максима та Романа Мосейчуків, у викраденні й убивстві яких підозрюють бійців 155-ї ОМБр, загинув на фронті. Максим Мосейчук служив 2,5 роки у Національній гвардії.

Про це hromadske розповів брат загиблих братів Сергій Мосейчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що розповіли рідні загиблих?

"У нас батько загинув на війні. Один із братів служив у Національній гвардії України. Теж з перших днів захищав Україну. Він був і гранатометником, і штурмовиком. Вони були по батькові списані", — розповів брат загиблих.

За словами рідних, Максим Мосейчук списався з війська через рік після загибелі батька.

Фото: hromadske Максим Мосейчук

Фото: hromadske Роман Мосейчук

"Максим у перші дні був в обороні Києва. Він під Броварами палив російську техніку. Мосейчук (старший, - ред.) ним пишався. Він два танки підбив", — розповів hromadske хрещений Максима Василь Дмитрієнко.

Батько братів Сергій Мосейчук-старший служив з перших днів війни у 28 стрілецькому батальйоні. 20 липня 2023 року Мосейчук-старший загинув на фронті — його автомобіль наїхав на міни.

На сайті представництва президента України ще у грудні 2023 року зареєстрували петицію про присвоєння Сергію Мосейчуку-старшому звання Героя України (посмертно). Станом на 11 липня петицію вже підписали майже 26 тисяч людей, вона перебуває на розгляді.

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Що передувало

У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.

В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.

ВСП повідомила, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

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