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Новини Викрадення та вбивство двох цивільних бійцями 155-ї ОМБр
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Викрадення та вбивство двох цивільних на Київщині: екскомандиру 155-ї бригади та іншим учасникам повідомили про підозру

Екскомбригу 155-ї бригади та його спільникам оголошено підозру

Колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

Про це повідомила Військова служба правопорядку, інформує Цензор.НЕТ.

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Оголошення підозр

Зазначається, що за дорученням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Управлінням внутрішньої безпеки у ЗСУ ГУ Військової служби правопорядку спільно з ГУ Національної поліції в Київській області проведено масштабний комплекс оперативно-розшукових та слідчих заходів, у результаті яких викрито організовану групу осіб, причетну до незаконного позбавлення волі та умисного вбивства двох цивільних громадян на території Київської області.

"За результатами проведених заходів колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на даний час учасникам злочину повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним позбавленням волі та умисним вбивством", - сказано в повідомленні.

Затримання у кількох регіонах

У ВСП заявили, що правоохоронці у стислі терміни встановили всіх причетних до злочину осіб, задокументувати їхню злочинну діяльність, провели серію успішних затримань у кількох регіонах України та зібрали доказову базу.

Реакція Сирського та посилення дисципліни

"З огляду на резонансність події та з метою недопущення подібних випадків, Головнокомандувачем Збройних Сил України посилено комплекс профілактичних і контрольних заходів, спрямованих на запобігання порушенням військової дисципліни, перевищенню службових повноважень та будь-яким протиправним діям з боку військовослужбовців", - сказано в заяві. 

Зазначається, що командування ЗСУ наголошує на принципі невідворотності покарання незалежно від посади чи військового звання особи.

Наразі тривають невідкладні слідчі й оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення і притягнення винних до передбаченої законом відповідальності.

Читайте також: Сухопутні війська прокоментували ситуацію з військовими 155-ї бригади: заявляють, що співпрацюють зі слідством

Що передувало

  • У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.
  • Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.
  • Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.
  • За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
  • За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.
  • В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.

Читайте також: Місцезнаходження командира 155-ї ОМБр Лучанова наразі встановлюється, - ОК "Північ"

Автор: 

Київська область (4707) викрадення (861) вбивство (3307) Військова служба правопорядку ВСП (63) підозра (1044) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (73) Лучанов Станіслав (1)
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Топ коментарі
+11
Тобто вже екскомандир? 😊 Вангую, що звільнили з посади, з армії ще до злочину. Блін, які вони ниці! Адже звільнення мали б відбуватися за результатами розслідування і після рішення суду/трибуналу, як це робиться у цивілізованому світі. Але ж треба прикритися тим командірам-отцам, які товаріща кришували, вели по службі, ставили завдання і не завжди схоже законні. Ге міг комбриг без штовхача твлрити таку дичину.
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11.07.2026 22:30 Відповісти
+9
Держава має нести повну відповідальність за вбиство громадян України своїми службовцями - військовими, чиновниками та спецслужбістами. Родичі вбитих військовими мають вимагати державну компенсацію не менше 100 мільйонів за кожного вбитого. Дебіли які це зробили мають працювати в колоніях до тих пір поки не погасять державі сумарно гроші витрачені на виплати компенсації родичам вбитих. Якщо деякі помруть раніше то їх борг перерозподіляти на ще живих. Їх там вже 10 осіб назбиралось. Плюс дурнувата дружина камандіра. Її як підбурювачку до вбивства покарають? Ну от що буде "барині" яка вимагала від свого "баріна" "засєчь халопов насмєрть даби іним нє павадно било"? Вона ж фактично замовник вбивства! ...
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11.07.2026 22:41 Відповісти
+6
Захищяв? Підлеглими? 9 на 2? Гідністю тут навить не пахне.
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11.07.2026 22:43 Відповісти

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