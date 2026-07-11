Викрадення та вбивство двох цивільних на Київщині: екскомандиру 155-ї бригади та іншим учасникам повідомили про підозру

Колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

Про це повідомила Військова служба правопорядку, інформує Цензор.НЕТ.

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Оголошення підозр

Зазначається, що за дорученням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Управлінням внутрішньої безпеки у ЗСУ ГУ Військової служби правопорядку спільно з ГУ Національної поліції в Київській області проведено масштабний комплекс оперативно-розшукових та слідчих заходів, у результаті яких викрито організовану групу осіб, причетну до незаконного позбавлення волі та умисного вбивства двох цивільних громадян на території Київської області.

"За результатами проведених заходів колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на даний час учасникам злочину повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним позбавленням волі та умисним вбивством", - сказано в повідомленні.

Затримання у кількох регіонах

У ВСП заявили, що правоохоронці у стислі терміни встановили всіх причетних до злочину осіб, задокументувати їхню злочинну діяльність, провели серію успішних затримань у кількох регіонах України та зібрали доказову базу.

Реакція Сирського та посилення дисципліни

"З огляду на резонансність події та з метою недопущення подібних випадків, Головнокомандувачем Збройних Сил України посилено комплекс профілактичних і контрольних заходів, спрямованих на запобігання порушенням військової дисципліни, перевищенню службових повноважень та будь-яким протиправним діям з боку військовослужбовців", - сказано в заяві.

Зазначається, що командування ЗСУ наголошує на принципі невідворотності покарання незалежно від посади чи військового звання особи.

Наразі тривають невідкладні слідчі й оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення і притягнення винних до передбаченої законом відповідальності.

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Що передувало

У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.

В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.

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