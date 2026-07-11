Похищение и убийство двух гражданских лиц на Киевщине: бывшему командиру 155-й бригады и другим участникам сообщили о подозрении
Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Північ" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.
Об этом сообщила Военная служба правопорядка, передает Цензор.НЕТ.
Сообщение о подозрении
Отмечается, что по поручению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Управлением внутренней безопасности в ВСУ ГУ Военной службы правопорядка совместно с ГУ Национальной полиции в Киевской области проведен масштабный комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, вследствие которых разоблачена организованная группа лиц, причастную к незаконному лишению свободы и умышленному убийству двух гражданских граждан на территории Киевской области.
"По результатам проведенных мероприятий бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Північ" Сухопутных войск и всем установленным в настоящее время участникам преступления поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений, связанных с незаконным лишением свободы и умышленным убийством", - сказано.
Задержание в нескольких регионах
В ВСП заявили, что правоохранители в сжатые сроки установили всех причастных к преступлению лиц, задокументировали их преступную деятельность, провели серию успешных задержаний в нескольких регионах Украины и собрали доказательную базу.
Реакция Сырского и усиление дисциплины
"Учитывая резонансность происшествия и с целью недопущения подобных случаев Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, усилен комплекс профилактических и контрольных мероприятий, направленных на предотвращение нарушений военной дисциплины, превышение служебных полномочий и любые противоправные действия со стороны военнослужащих", - сказано в заявлении.
Отмечается, что командование ВСУ отмечает принцип неотвратимости наказания независимо от должности или военного звания лица.
В настоящее время продолжаются безотлагательные следственные и оперативно-розыскные меры, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения и привлечения виновных к предусмотренной законом ответственности.
Что предшествовало
- В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
- Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых — командир батальона.
- Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
- По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
- По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.
- В ОК "Північ" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.
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