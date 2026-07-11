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Новости
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Похищение и убийство двух гражданских лиц на Киевщине: бывшему командиру 155-й бригады и другим участникам сообщили о подозрении

підозра

Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Північ" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

Об этом сообщила Военная служба правопорядка, передает Цензор.НЕТ.

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Сообщение о подозрении

Отмечается, что по поручению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Управлением внутренней безопасности в ВСУ ГУ Военной службы правопорядка совместно с ГУ Национальной полиции в Киевской области проведен масштабный комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, вследствие которых разоблачена организованная группа лиц, причастную к незаконному лишению свободы и умышленному убийству двух гражданских граждан на территории Киевской области.

"По результатам проведенных мероприятий бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Північ" Сухопутных войск и всем установленным в настоящее время участникам преступления поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений, связанных с незаконным лишением свободы и умышленным убийством", - сказано.

Задержание в нескольких регионах

В ВСП заявили, что правоохранители в сжатые сроки установили всех причастных к преступлению лиц, задокументировали их преступную деятельность, провели серию успешных задержаний в нескольких регионах Украины и собрали доказательную базу.

Реакция Сырского и усиление дисциплины

"Учитывая резонансность происшествия и с целью недопущения подобных случаев Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, усилен комплекс профилактических и контрольных мероприятий, направленных на предотвращение нарушений военной дисциплины, превышение служебных полномочий и любые противоправные действия со стороны военнослужащих", - сказано в заявлении.

Отмечается, что командование ВСУ отмечает принцип неотвратимости наказания независимо от должности или военного звания лица.

В настоящее время продолжаются безотлагательные следственные и оперативно-розыскные меры, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения и привлечения виновных к предусмотренной законом ответственности. 

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Что предшествовало

  • В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
  • Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых — командир батальона.
  • Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
  • По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
  • По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.
  • В ОК "Північ" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.

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Киевская область (4739) похищение (1684) убийство (6549) Военная служба правопорядка (57) подозрение (746)
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Топ комментарии
+11
Тобто вже екскомандир? 😊 Вангую, що звільнили з посади, з армії ще до злочину. Блін, які вони ниці! Адже звільнення мали б відбуватися за результатами розслідування і після рішення суду/трибуналу, як це робиться у цивілізованому світі. Але ж треба прикритися тим командірам-отцам, які товаріща кришували, вели по службі, ставили завдання і не завжди схоже законні. Ге міг комбриг без штовхача твлрити таку дичину.
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11.07.2026 22:30 Ответить
+9
Держава має нести повну відповідальність за вбиство громадян України своїми службовцями - військовими, чиновниками та спецслужбістами. Родичі вбитих військовими мають вимагати державну компенсацію не менше 100 мільйонів за кожного вбитого. Дебіли які це зробили мають працювати в колоніях до тих пір поки не погасять державі сумарно гроші витрачені на виплати компенсації родичам вбитих. Якщо деякі помруть раніше то їх борг перерозподіляти на ще живих. Їх там вже 10 осіб назбиралось. Плюс дурнувата дружина камандіра. Її як підбурювачку до вбивства покарають? Ну от що буде "барині" яка вимагала від свого "баріна" "засєчь халопов насмєрть даби іним нє павадно било"? Вона ж фактично замовник вбивства! ...
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11.07.2026 22:41 Ответить
+6
Захищяв? Підлеглими? 9 на 2? Гідністю тут навить не пахне.
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11.07.2026 22:43 Ответить

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