Похищение и убийство двух гражданских лиц на Киевщине: бывшему командиру 155-й бригады и другим участникам сообщили о подозрении

Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Північ" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

Об этом сообщила Военная служба правопорядка, передает Цензор.НЕТ.

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Сообщение о подозрении

Отмечается, что по поручению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Управлением внутренней безопасности в ВСУ ГУ Военной службы правопорядка совместно с ГУ Национальной полиции в Киевской области проведен масштабный комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, вследствие которых разоблачена организованная группа лиц, причастную к незаконному лишению свободы и умышленному убийству двух гражданских граждан на территории Киевской области.

"По результатам проведенных мероприятий бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Північ" Сухопутных войск и всем установленным в настоящее время участникам преступления поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений, связанных с незаконным лишением свободы и умышленным убийством", - сказано.

Задержание в нескольких регионах

В ВСП заявили, что правоохранители в сжатые сроки установили всех причастных к преступлению лиц, задокументировали их преступную деятельность, провели серию успешных задержаний в нескольких регионах Украины и собрали доказательную базу.

Реакция Сырского и усиление дисциплины

"Учитывая резонансность происшествия и с целью недопущения подобных случаев Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, усилен комплекс профилактических и контрольных мероприятий, направленных на предотвращение нарушений военной дисциплины, превышение служебных полномочий и любые противоправные действия со стороны военнослужащих", - сказано в заявлении.

Отмечается, что командование ВСУ отмечает принцип неотвратимости наказания независимо от должности или военного звания лица.

В настоящее время продолжаются безотлагательные следственные и оперативно-розыскные меры, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения и привлечения виновных к предусмотренной законом ответственности.

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