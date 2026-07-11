Местонахождение командира 155-й ОМБр Лучанова в настоящее время устанавливается, — ОК "Північ"
В ОК "Північ" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.
Об этом сообщает оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.
Заявление командования
"В сети распространяется информация о событиях, связанных с военнослужащими в/ч А5001. По поводу сложившейся ситуации сообщаем следующее. По факту указанного происшествия правоохранительными органами начаты следственные действия. Командование ОК "Північ" оказывает правоохранительным органам всестороннюю поддержку и способствует максимальной прозрачности расследования. Все противоправные действия получат надлежащую правовую оценку. Виновные понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении.
В ОК "Північ" отмечают, что лица, фигурирующие в расследовании, отстранены от исполнения служебных обязанностей и сотрудничают со следователями.
Также в настоящее время устанавливается местонахождение командира в/ч А5001, который самовольно покинул место службы.
"Детали, которые можно обнародовать без ущерба для расследования, будут обнародованы правоохранительными органами. Просим граждан и представителей СМИ воздержаться от распространения неподтвержденной следствием информации", — добавили в командовании.
Что предшествовало
Сегодня ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
В частности, отмечалось, что в ночь на 28 июня семеро людей ворвались во двор двух братьев в Киевской области и увезли их в неизвестном направлении. Родственники мужчин сообщили журналистам, что их местонахождение до сих пор неизвестно.
Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых командир батальона.
Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчинённым похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
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Потужні комбриги...
Не фронтом займаються а людей викрадають у тилу і вбивають їх, зі своїми підлеглими військовими.
Сирський як завжди не винен.
Він взагалі не знає, кого призначає командувати, не відповідає за підлеглих і за свій вибір, тим паче не відповідає за фронт.
Він взагалі ні до чого.