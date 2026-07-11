Местонахождение командира 155-й ОМБр Лучанова в настоящее время устанавливается, — ОК "Північ"

В ОК "Північ" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.

Об этом сообщает оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.

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Заявление командования

"В сети распространяется информация о событиях, связанных с военнослужащими в/ч А5001. По поводу сложившейся ситуации сообщаем следующее. По факту указанного происшествия правоохранительными органами начаты следственные действия. Командование ОК "Північ" оказывает правоохранительным органам всестороннюю поддержку и способствует максимальной прозрачности расследования. Все противоправные действия получат надлежащую правовую оценку. Виновные понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении.

В ОК "Північ" отмечают, что лица, фигурирующие в расследовании, отстранены от исполнения служебных обязанностей и сотрудничают со следователями.

Также в настоящее время устанавливается местонахождение командира в/ч А5001, который самовольно покинул место службы.

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"Детали, которые можно обнародовать без ущерба для расследования, будут обнародованы правоохранительными органами. Просим граждан и представителей СМИ воздержаться от распространения неподтвержденной следствием информации", — добавили в командовании.

Что предшествовало

Сегодня ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

В частности, отмечалось, что в ночь на 28 июня семеро людей ворвались во двор двух братьев в Киевской области и увезли их в неизвестном направлении. Родственники мужчин сообщили журналистам, что их местонахождение до сих пор неизвестно.

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Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых командир батальона.

Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчинённым похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.