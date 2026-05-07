Суд отправил на гауптвахту солдата, подозреваемого в избиении военнослужащего 155-й ОМБр
Суд избрал меру пресечения в виде содержания в гауптвахте для солдата, подозреваемого в избиении военнослужащего 155-й отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона в комментарии УП, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Решение 7 мая принял Центральный районный суд города Днепра. Подозреваемого арестовали до 4 июля.
Гауптвахта — это специально оборудованное помещение для содержания арестованных, задержанных или взятых под стражу военнослужащих.
Ранее СМИ узнали имя подозреваемого в избиении военного. Это — оператор БПЛА роты ударных беспилотных авиационных комплексов Анатолий Руденко.
Что предшествовало?
- 1 мая на территории батальона воинской части в городе Днепре подозреваемый, находясь в строю среди других военнослужащих, начал публичное издевательство над военнослужащим 155-й бригады ВСУ.
- Впоследствии фигурант вытащил потерпевшего из строя и начал наносить удары руками в область головы, в результате чего последний потерял сознание. Кроме того, подозреваемый связал потерпевшему руки пластиковыми стяжками за спиной и, когда тот находился в беспомощном состоянии, нанес ему не менее 10 ударов руками и ногами в область головы и лица.
- Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и многочисленные гематомы.
- 4 мая подозреваемый самовольно покинул место несения службы и уехал в место постоянного проживания – в Кировоградскую область.
- Сотрудники ГБР при содействии ВСП, Нацполиции и Госпогранслужбы разыскали и задержали мужчину 7 мая.
- Впоследствии ему было объявлено подозрение по: ч. 2 ст. 406 УК Украины — нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчинения, сопровождавшееся нанесением телесных повреждений и носившее характер издевательства; ч. 1 ст. 127 УК Украины — пытки; ч. 4 ст. 408 УК Украины — дезертирство, совершенное в условиях военного положения.
В Сх.Європі один раз вибрали правильно ( і з першого разу) і тепер мають спокій та процвітання.
сором і ганьба продуманим рєшалам в армії, клеймо на ЗСУ і козирі для пропаганди кацапів..
б) випливають відоси та нові свідчення людей.
в) русня і її боти торжествують: ще на один пункт знижено планку довіри до Армії та "крмандуючого" та отакої офіцерні..
По моєму це схема яка працює щоразу...
Або щось підпалить чи в когось стріляти почне. 100 % впевненість що служити не захоче...
А для цапів це свято - всі боти , а не тільки "нєравнодушниє гражданє" , будуть місяцями чи роками ганяти в коментах ці відео і демотиватори
Хрипатий дон перетворив на треш навіть військову ієрархію..
Чого б ото людям не зловити чмоню та не повідривати....
Бо коли є хронічна безнаказаність - буде гірше