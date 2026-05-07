Суд отправил на гауптвахту солдата, подозреваемого в избиении военнослужащего 155-й ОМБр

Суд избрал меру пресечения в виде содержания в гауптвахте для солдата, подозреваемого в избиении военнослужащего 155-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона в комментарии УП, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Решение 7 мая принял Центральный районный суд города Днепра. Подозреваемого арестовали до 4 июля.

Гауптвахта — это специально оборудованное помещение для содержания арестованных, задержанных или взятых под стражу военнослужащих.

Ранее СМИ узнали имя подозреваемого в избиении военного. Это — оператор БПЛА роты ударных беспилотных авиационных комплексов Анатолий Руденко.

Что предшествовало?

1 мая на территории батальона воинской части в городе Днепре подозреваемый, находясь в строю среди других военнослужащих, начал публичное издевательство над военнослужащим 155-й бригады ВСУ.

Впоследствии фигурант вытащил потерпевшего из строя и начал наносить удары руками в область головы, в результате чего последний потерял сознание. Кроме того, подозреваемый связал потерпевшему руки пластиковыми стяжками за спиной и, когда тот находился в беспомощном состоянии, нанес ему не менее 10 ударов руками и ногами в область головы и лица.

Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и многочисленные гематомы.

4 мая подозреваемый самовольно покинул место несения службы и уехал в место постоянного проживания – в Кировоградскую область.

Сотрудники ГБР при содействии ВСП, Нацполиции и Госпогранслужбы разыскали и задержали мужчину 7 мая.

Впоследствии ему было объявлено подозрение по: ч. 2 ст. 406 УК Украины — нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчинения, сопровождавшееся нанесением телесных повреждений и носившее характер издевательства; ч. 1 ст. 127 УК Украины — пытки; ч. 4 ст. 408 УК Украины — дезертирство, совершенное в условиях военного положения.

