РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5467 посетителей онлайн
Новости Избиение военных
2 027 21

Суд отправил на гауптвахту солдата, подозреваемого в избиении военнослужащего 155-й ОМБр

военный, прокуратура

Суд избрал меру пресечения в виде содержания в гауптвахте для солдата, подозреваемого в избиении военнослужащего 155-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона в комментарии УП, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Решение 7 мая принял Центральный районный суд города Днепра. Подозреваемого арестовали до 4 июля.

Гауптвахта — это специально оборудованное помещение для содержания арестованных, задержанных или взятых под стражу военнослужащих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Избиение бойца 155-й бригады: полк "Скала" открещивается от военного, задержанного ГБР

Ранее СМИ узнали имя подозреваемого в избиении военного. Это — оператор БПЛА роты ударных беспилотных авиационных комплексов Анатолий Руденко.

Что предшествовало?

  • 1 мая на территории батальона воинской части в городе Днепре подозреваемый, находясь в строю среди других военнослужащих, начал публичное издевательство над военнослужащим 155-й бригады ВСУ.
  • Впоследствии фигурант вытащил потерпевшего из строя и начал наносить удары руками в область головы, в результате чего последний потерял сознание. Кроме того, подозреваемый связал потерпевшему руки пластиковыми стяжками за спиной и, когда тот находился в беспомощном состоянии, нанес ему не менее 10 ударов руками и ногами в область головы и лица.
  • Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и многочисленные гематомы.
  • 4 мая подозреваемый самовольно покинул место несения службы и уехал в место постоянного проживания – в Кировоградскую область.
  • Сотрудники ГБР при содействии ВСП, Нацполиции и Госпогранслужбы разыскали и задержали мужчину 7 мая.
  • Впоследствии ему было объявлено подозрение по: ч. 2 ст. 406 УК Украины — нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчинения, сопровождавшееся нанесением телесных повреждений и носившее характер издевательства; ч. 1 ст. 127 УК Украины — пытки; ч. 4 ст. 408 УК Украины — дезертирство, совершенное в условиях военного положения.

Читайте также: Избиение ветерана Балуха в ТЦК Киева: проверка ВСП выявила нарушения в действиях военных, — СМИ

Автор: 

избиение (9620) прокуратура (4978) суд (24688) мера пресечения (629) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (72)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Хтось вірить в ці казочки? Відбашляє кому треба і буде сидіти в теплому готельному номері.
показать весь комментарий
07.05.2026 22:10 Ответить
+4
На гауптвахту через суд? Дожилися... І не тільки МИ! Армія теж...
показать весь комментарий
07.05.2026 22:46 Ответить
+3
..у нього напевне є зацікавлені-причетні командири-дах..
сором і ганьба продуманим рєшалам в армії, клеймо на ЗСУ і козирі для пропаганди кацапів..
показать весь комментарий
07.05.2026 22:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хтось вірить в ці казочки? Відбашляє кому треба і буде сидіти в теплому готельному номері.
показать весь комментарий
07.05.2026 22:10 Ответить
я не вірю - знаю. не відбашляє.
показать весь комментарий
07.05.2026 22:19 Ответить
не буде! воно ніхто від слова зовсім і резонанс великий...
показать весь комментарий
07.05.2026 22:21 Ответить
За тиждень його переведуть у підрозділ ТЦК, бо він дуже ціний для них кадр.
показать весь комментарий
07.05.2026 23:30 Ответить
У нашій нещасній країні ніде не було порядку, немає і ніколи не буде. І навіть під час війни.
показать весь комментарий
07.05.2026 22:17 Ответить
Все залежить від вибору.
В Сх.Європі один раз вибрали правильно ( і з першого разу) і тепер мають спокій та процвітання.
показать весь комментарий
07.05.2026 22:28 Ответить
А у нас все навпаки. Сім разів вибирали, а країною керували і грабували чомусь "обрізані". Вони захопили всю державу, як ядерна радіація.
показать весь комментарий
07.05.2026 23:04 Ответить
просто цей оператор Анатолій Руденко відморозок , совкових батьків ...
показать весь комментарий
07.05.2026 22:27 Ответить
..у нього напевне є зацікавлені-причетні командири-дах..
сором і ганьба продуманим рєшалам в армії, клеймо на ЗСУ і козирі для пропаганди кацапів..
показать весь комментарий
07.05.2026 22:27 Ответить
а) Офіцерня заперечує, хуцпує, *************
б) випливають відоси та нові свідчення людей.
в) русня і її боти торжествують: ще на один пункт знижено планку довіри до Армії та "крмандуючого" та отакої офіцерні..

По моєму це схема яка працює щоразу...
показать весь комментарий
07.05.2026 22:34 Ответить
Мабуть потерпілий служити далі не захоче. ( Враховуючи, як підписують ВЛК , прямо конвеєром шоб всі "здорові числилися" ) . Просто буде тікати або травити собі здоров'я.
Або щось підпалить чи в когось стріляти почне. 100 % впевненість що служити не захоче...
А для цапів це свято - всі боти , а не тільки "нєравнодушниє гражданє" , будуть місяцями чи роками ганяти в коментах ці відео і демотиватори
показать весь комментарий
07.05.2026 22:39 Ответить
Мені шкода, але суспільство не відсидиться - нас чекають у майбутньому гучні помсти, розстріли тилових / плацових офіцерів , багато помсти з бузумством та жорстокістю..
Хрипатий дон перетворив на треш навіть військову ієрархію..
показать весь комментарий
07.05.2026 22:43 Ответить
1 мая побил, 4 мая свалил. Чего сразу на "губу" не закатали? Или дали время свалить из части?
показать весь комментарий
07.05.2026 22:45 Ответить
Тому що його покарали тільки тому, що ролик завірусився у мережі і це спричинило резонанс
показать весь комментарий
07.05.2026 23:39 Ответить
На гауптвахту через суд? Дожилися... І не тільки МИ! Армія теж...
показать весь комментарий
07.05.2026 22:46 Ответить
Слабка поки що наша нація, не дружна!
Чого б ото людям не зловити чмоню та не повідривати....
Бо коли є хронічна безнаказаність - буде гірше
показать весь комментарий
07.05.2026 22:56 Ответить
Гауптвахта -------- не знал . Считал это слово синоним -- Украина ,,,,,,,
показать весь комментарий
07.05.2026 23:09 Ответить
Як це, побив військовослужбовця? А хіба військовослужбовцям зброю не видають?
показать весь комментарий
07.05.2026 23:22 Ответить
А якщо вони бояться єю скористатися, то які вони військовослужбовці?
показать весь комментарий
07.05.2026 23:25 Ответить
Цензор а чого от показуєш всім фото потерпілого, а заблюрюєш фото того козла? Комбата ще покажи хоч заблюреного...
показать весь комментарий
08.05.2026 02:44 Ответить
 
 