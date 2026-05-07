Суд відправив на гауптвахту солдата, підозрюваного у побитті військовослужбовця 155-ї ОМБр
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання на гауптвахті для солдата, якого підозрюють у побитті військовослужбовця 155-ї окремої механізованої бригади.
Про це повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону у коментарі УП, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Рішення 7 травня ухвалив Центральний районний суд міста Дніпра. Підозрюваного арештували до 4 липня.
Гауптвахта — це спеціально обладнане приміщення для утримання заарештованих, затриманих або узятих під варту військовослужбовців.
Раніше ЗМІ дізналася ім'я підозрюваного в побитті військового. Це — оператор БпЛА роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Анатолій Руденко.
Що передувало?
- 1 травня на території батальйону військової частини у місті Дніпрі підозрюваний, перебуваючи у строю серед інших військовослужбовців, розпочав публічне глумлення над військовослужбовцем 155-ї бригади ЗСУ.
- Надалі фігурант витягнув потерпілого зі строю та почав завдавати ударів руками в область голови, внаслідок чого останній втратив свідомість. Крім того, підозрюваний зв'язав потерпілому руки пластиковими стяжками за спиною та, коли той перебував у безпорадному стані, наніс йому не менше 10 ударів руками та ногами в область голови та обличчя.
- Потерпілого госпіталізували до медичного закладу, де йому діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої та численні гематоми.
- 4 травня підозрюваний самовільно залишив місце несення служби та поїхав у місце постійного проживання – у Кіровоградській області.
- Працівники ДБР за сприяння ВСП, Нацполіції та Держприкордонслужби розшукали та затримали чоловіка 7 травня.
- Згодом йому було оголошено підозру за: ч. 2 ст. 406 КК України — порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, що супроводжувалось завданням тілесних ушкоджень та мало характер глумлення; ч. 1 ст. 127 КК України — катування; ч. 4 ст. 408 КК України — дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Сх.Європі один раз вибрали правильно ( і з першого разу) і тепер мають спокій та процвітання.
сором і ганьба продуманим рєшалам в армії, клеймо на ЗСУ і козирі для пропаганди кацапів..
б) випливають відоси та нові свідчення людей.
в) русня і її боти торжествують: ще на один пункт знижено планку довіри до Армії та "крмандуючого" та отакої офіцерні..
По моєму це схема яка працює щоразу...
Або щось підпалить чи в когось стріляти почне. 100 % впевненість що служити не захоче...
А для цапів це свято - всі боти , а не тільки "нєравнодушниє гражданє" , будуть місяцями чи роками ганяти в коментах ці відео і демотиватори
Хрипатий дон перетворив на треш навіть військову ієрархію..
Чого б ото людям не зловити чмоню та не повідривати....
Бо коли є хронічна безнаказаність - буде гірше