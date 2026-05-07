Суд відправив на гауптвахту солдата, підозрюваного у побитті військовослужбовця 155-ї ОМБр

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання на гауптвахті для солдата, якого підозрюють у побитті військовослужбовця 155-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону у коментарі УП, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Рішення 7 травня ухвалив Центральний районний суд міста Дніпра. Підозрюваного арештували до 4 липня.

Гауптвахта — це спеціально обладнане приміщення для утримання заарештованих, затриманих або узятих під варту військовослужбовців.

Раніше ЗМІ дізналася ім'я підозрюваного в побитті військового. Це — оператор БпЛА роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Анатолій Руденко.

Що передувало?

1 травня на території батальйону військової частини у місті Дніпрі підозрюваний, перебуваючи у строю серед інших військовослужбовців, розпочав публічне глумлення над військовослужбовцем 155-ї бригади ЗСУ.

Надалі фігурант витягнув потерпілого зі строю та почав завдавати ударів руками в область голови, внаслідок чого останній втратив свідомість. Крім того, підозрюваний зв'язав потерпілому руки пластиковими стяжками за спиною та, коли той перебував у безпорадному стані, наніс йому не менше 10 ударів руками та ногами в область голови та обличчя.

Потерпілого госпіталізували до медичного закладу, де йому діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої та численні гематоми.

4 травня підозрюваний самовільно залишив місце несення служби та поїхав у місце постійного проживання – у Кіровоградській області.

Працівники ДБР за сприяння ВСП, Нацполіції та Держприкордонслужби розшукали та затримали чоловіка 7 травня.

Згодом йому було оголошено підозру за: ч. 2 ст. 406 КК України — порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, що супроводжувалось завданням тілесних ушкоджень та мало характер глумлення; ч. 1 ст. 127 КК України — катування; ч. 4 ст. 408 КК України — дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану.

