2 935 25

Суд відправив на гауптвахту солдата, підозрюваного у побитті військовослужбовця 155-ї ОМБр

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання на гауптвахті для солдата, якого підозрюють у побитті військовослужбовця 155-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону у коментарі УП, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Рішення 7 травня ухвалив Центральний районний суд міста Дніпра. Підозрюваного арештували до 4 липня.

Гауптвахта — це спеціально обладнане приміщення для утримання заарештованих, затриманих або узятих під варту військовослужбовців.

Раніше ЗМІ дізналася ім'я підозрюваного в побитті військового. Це — оператор БпЛА роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Анатолій Руденко.

Що передувало?

  • 1 травня на території батальйону військової частини у місті Дніпрі підозрюваний, перебуваючи у строю серед інших військовослужбовців, розпочав публічне глумлення над військовослужбовцем 155-ї бригади ЗСУ.
  • Надалі фігурант витягнув потерпілого зі строю та почав завдавати ударів руками в область голови, внаслідок чого останній втратив свідомість. Крім того, підозрюваний зв'язав потерпілому руки пластиковими стяжками за спиною та, коли той перебував у безпорадному стані, наніс йому не менше 10 ударів руками та ногами в область голови та обличчя.
  • Потерпілого госпіталізували до медичного закладу, де йому діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої та численні гематоми.
  • 4 травня підозрюваний самовільно залишив місце несення служби та поїхав у місце постійного проживання – у Кіровоградській області.
  • Працівники ДБР за сприяння ВСП, Нацполіції та Держприкордонслужби розшукали та затримали чоловіка 7 травня.
  • Згодом йому було оголошено підозру за: ч. 2 ст. 406 КК України — порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, що супроводжувалось завданням тілесних ушкоджень та мало характер глумлення; ч. 1 ст. 127 КК України — катування; ч. 4 ст. 408 КК України — дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану.

Топ коментарі
+6
Хтось вірить в ці казочки? Відбашляє кому треба і буде сидіти в теплому готельному номері.
07.05.2026 22:10 Відповісти
+5
..у нього напевне є зацікавлені-причетні командири-дах..
сором і ганьба продуманим рєшалам в армії, клеймо на ЗСУ і козирі для пропаганди кацапів..
07.05.2026 22:27 Відповісти
+5
На гауптвахту через суд? Дожилися... І не тільки МИ! Армія теж...
07.05.2026 22:46 Відповісти
я не вірю - знаю. не відбашляє.
07.05.2026 22:19 Відповісти
не буде! воно ніхто від слова зовсім і резонанс великий...
07.05.2026 22:21 Відповісти
Там своїх висиачає, нах їм цей зашкварений, в тцк черга бажаючих.
08.05.2026 09:54 Відповісти
Хто? Цей тупий сільський бичок? Що відбашляє? Якби він мав гроші то не сидів в учєбці. Якби мав якийсь розум то такого не вчинив, побиття при свідках ще й на камеру.
08.05.2026 09:52 Відповісти
У нашій нещасній країні ніде не було порядку, немає і ніколи не буде. І навіть під час війни.
07.05.2026 22:17 Відповісти
Все залежить від вибору.
В Сх.Європі один раз вибрали правильно ( і з першого разу) і тепер мають спокій та процвітання.
07.05.2026 22:28 Відповісти
А у нас все навпаки. Сім разів вибирали, а країною керували і грабували чомусь "обрізані". Вони захопили всю державу, як ядерна радіація.
07.05.2026 23:04 Відповісти
просто цей оператор Анатолій Руденко відморозок , совкових батьків ...
07.05.2026 22:27 Відповісти
а) Офіцерня заперечує, хуцпує, *************
б) випливають відоси та нові свідчення людей.
в) русня і її боти торжествують: ще на один пункт знижено планку довіри до Армії та "крмандуючого" та отакої офіцерні..

По моєму це схема яка працює щоразу...
07.05.2026 22:34 Відповісти
Мабуть потерпілий служити далі не захоче. ( Враховуючи, як підписують ВЛК , прямо конвеєром шоб всі "здорові числилися" ) . Просто буде тікати або травити собі здоров'я.
Або щось підпалить чи в когось стріляти почне. 100 % впевненість що служити не захоче...
А для цапів це свято - всі боти , а не тільки "нєравнодушниє гражданє" , будуть місяцями чи роками ганяти в коментах ці відео і демотиватори
07.05.2026 22:39 Відповісти
Мені шкода, але суспільство не відсидиться - нас чекають у майбутньому гучні помсти, розстріли тилових / плацових офіцерів , багато помсти з бузумством та жорстокістю..
Хрипатий дон перетворив на треш навіть військову ієрархію..
07.05.2026 22:43 Відповісти
1 мая побил, 4 мая свалил. Чего сразу на "губу" не закатали? Или дали время свалить из части?
07.05.2026 22:45 Відповісти
Тому що його покарали тільки тому, що ролик завірусився у мережі і це спричинило резонанс
07.05.2026 23:39 Відповісти
07.05.2026 22:46 Відповісти
Слабка поки що наша нація, не дружна!
Чого б ото людям не зловити чмоню та не повідривати....
Бо коли є хронічна безнаказаність - буде гірше
07.05.2026 22:56 Відповісти
Гауптвахта -------- не знал . Считал это слово синоним -- Украина ,,,,,,,
07.05.2026 23:09 Відповісти
Як це, побив військовослужбовця? А хіба військовослужбовцям зброю не видають?
07.05.2026 23:22 Відповісти
А якщо вони бояться єю скористатися, то які вони військовослужбовці?
07.05.2026 23:25 Відповісти
В ППД?Це ж не фронті було.Та й що б допомогла зброя,сісти на 15 років комусь????Тому що в Україні ми беззахисні.Спробуй захиститись,сідаєш,майже без варіантів!Тому люди або терплять,і тікають потім.Або вбивають,калічать,і сидять по тюрмах.
08.05.2026 09:50 Відповісти
Цензор а чого от показуєш всім фото потерпілого, а заблюрюєш фото того козла? Комбата ще покажи хоч заблюреного...
08.05.2026 02:44 Відповісти
А хто вигадує такі заголовки?
08.05.2026 07:28 Відповісти
 
 