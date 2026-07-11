Місцезнаходження командира 155-ї ОМБр Лучанова наразі встановлюється, - ОК "Північ"

В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява командування

"У мережі шириться інформація про події, повʼязані з військовослужбовцями в/ч А5001. З приводу ситуації, що склалася, повідомляємо наступне. За фактом зазначеної події правоохоронними органами розпочато слідчі дії. Командування ОК "Північ" надає правоохоронцям всебічну підтримку і сприяє максимальній прозорості розслідування. Усі протиправні вчинки отримають належну правову оцінку. Винні понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Північ" наголошують, що особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими.

Також місцезнаходження командира в/ч А5001, який самовільно залишив місце служби, наразі встановлюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побиття бійця 155 бригади: полк "Скеля" відхрещується від військового, якого затримало ДБР

"Деталі, які можна оприлюднити без шкоди для розслідування, будуть оприлюднені правоохоронними органами. Просимо громадян і представників медіа утриматися від поширення непідтвердженої слідством інформації", - додали в командуванні.

Що передувало

Сьогодні низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Так, зазначалося, що в ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвір'я двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. Родичі чоловіків повідомили журналістам, що їхнє місцеперебування досі невідоме.

Також читайте: Суд відправив на гауптвахту солдата, підозрюваного у побитті військовослужбовця 155-ї ОМБр

Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.

Білоцерківським районним управлінням поліції за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону та оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань НПУ із залученням Військової служби правопорядку наразі здійснюється досудове розслідування. Відомості у справі внесено до ЄРДР за п.1 ч.2 ст. 115 та ч. 3 ст. 146 ККУ — умисне вбивство та незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Тіла, які, за попередніми даними, належать потерпілим, вже ексгумували. Серед дев'яти затриманих військовослужбовців — командир батальйону 155-ї ОМБр старший лейтенант Долголенко О. Щодо Лучанова, то він у СЗЧ, місцеперебування комбрига невідоме.