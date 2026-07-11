Сухопутні війська прокоментували ситуацію з військовими 155-ї бригади: заявляють, що співпрацюють зі слідством

Сухопутні війська ЗСУ заявили, що співпрацюють зі слідством у справі щодо військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001). Водночас зазначають, що частина інформації наразі не може бути оприлюднена, оскільки її розголошення може зашкодити розслідуванню.

Про це Сухопутні війська повідомили на своїй сторінці в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Сприяння слідству

"Відкритість у складних ситуаціях є частиною відповідальності командування. Саме тому ми вважаємо необхідним надати роз’яснення щодо інформації, пов’язаної з окремими військовослужбовцями військової частини А5001. Наразі правоохоронні органи встановлюють усі обставини. Сухопутні війська співпрацюють зі слідством, надають необхідні матеріали та сприяють проведенню процесуальних дій у межах своїх повноважень", - сказано в заяві.

У Сухопутних військах заначили, що частина інформації не може бути оприлюднена на цьому етапі, оскільки її розголошення може зашкодити розслідуванню.

"Це не є спробою приховати факти або уникнути відповідальності. Усі відомості, які можливо було оприлюднити без шкоди для слідства, вже опубліковані. Подальші коментарі щодо перебігу розслідування належать до компетенції правоохоронних органів", - йдеться у заяві.

Сухопутні війська додають, що "зацікавлені в повному, об’єктивному та неупередженому встановленні всіх обставин".

"За наявності правових підстав причетні особи мають понести відповідальність у порядку, визначеному законом", - сказано у заяві.

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Що передувало

У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.

В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.

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