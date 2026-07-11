Сухопутные войска прокомментировали ситуацию с военнослужащими 155-й бригады: заявляют, что сотрудничают со следствием

Сухопутные войска ВСУ заявили, что сотрудничают со следствием по делу в отношении военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001). В то же время отмечается, что часть информации пока не может быть обнародована, поскольку её разглашение может помешать расследованию.

Об этом Сухопутные войска сообщили на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Содействие следствию

"Открытость в сложных ситуациях является частью ответственности командования. Именно поэтому мы считаем необходимым дать разъяснения относительно информации, связанной с отдельными военнослужащими воинской части А5001. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства. Сухопутные войска сотрудничают со следствием, предоставляют необходимые материалы и содействуют проведению процессуальных действий в пределах своих полномочий", — говорится в заявлении.

В Сухопутных войсках отметили, что часть информации не может быть обнародована на данном этапе, поскольку её разглашение может навредить расследованию.

"Это не является попыткой скрыть факты или уйти от ответственности. Все сведения, которые можно было обнародовать без ущерба для следствия, уже опубликованы. Дальнейшие комментарии относительно хода расследования относятся к компетенции правоохранительных органов", — говорится в заявлении.

Сухопутные войска добавляют, что "заинтересованы в полном, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств".

"При наличии правовых оснований причастные лица должны понести ответственность в порядке, установленном законом", — говорится в заявлении.

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Что предшествовало

В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых — командир батальона.

Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.

По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.

В ОК "Північ" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.

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