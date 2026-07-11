Місцеперебування командира 155-ї бригади встановлюється, фігурантів справи відсторонили від служби, - Генштаб

Правоохоронці встановлюють місцеперебування командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, який самовільно залишив військову частину.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Генштабу

У Генштабі зазначили, що незаконні дії, вчинені військовослужбовцями, розглядаються за попередньою кваліфікацією в межах кримінального провадження. Розгляд обставин інциденту здійснюється правоохоронними органами.

Фігурантів справи уже відсторонили від виконання службових обов'язків.

"Військова служба правопорядку та органи військового управління взаємодіють з правоохоронними органами в рамках досудового розслідування, зокрема щодо встановлення місцезнаходження командира бригади", - сказано в повідомленні.

У Генштабі заявили про повну співпрацю з правоохоронними органами на всіх етапах розслідування та надання їм необхідного сприяння в межах компетенції військового управління.

"Якщо слідство доведе провину - відповідати будуть за кожен вчинений злочин, незалежно від посади чи попередніх заслуг фігурантів. У разі встановлення вини посадових осіб у судовому порядку, Генеральним штабом будуть вжиті заходи реагування, передбачені законодавством. Наголошуємо на нетерпимості до будь-яких протиправних проявів серед особового складу, які суперечать закону", - сказано в заяві.

Напередодні ВСП повідомила, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

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Що передувало

У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.

В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.

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