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Новини Викрадення та вбивство двох цивільних бійцями 155-ї ОМБр
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Місцеперебування командира 155-ї бригади встановлюється, фігурантів справи відсторонили від служби, - Генштаб

Заява Генштабу щодо розшуку Лучанова: подробиці

Правоохоронці встановлюють місцеперебування командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, який самовільно залишив військову частину.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Генштабу 

У Генштабі зазначили, що незаконні дії, вчинені військовослужбовцями, розглядаються за попередньою кваліфікацією в межах кримінального провадження. Розгляд обставин інциденту здійснюється правоохоронними органами.

  • Фігурантів справи уже відсторонили від виконання службових обов'язків.

"Військова служба правопорядку та органи військового управління взаємодіють з правоохоронними органами в рамках досудового розслідування, зокрема щодо встановлення місцезнаходження командира бригади", - сказано в повідомленні.

У Генштабі заявили про повну співпрацю з правоохоронними органами на всіх етапах розслідування та надання їм необхідного сприяння в межах компетенції військового управління.

"Якщо слідство доведе провину - відповідати будуть за кожен вчинений злочин, незалежно від посади чи попередніх заслуг фігурантів. У разі встановлення вини посадових осіб у судовому порядку, Генеральним штабом будуть вжиті заходи реагування, передбачені законодавством. Наголошуємо на нетерпимості до будь-яких протиправних проявів серед особового складу, які суперечать закону", - сказано в заяві.

  • Напередодні ВСП повідомила, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

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Що передувало

  • У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.
  • Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.
  • Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.
  • За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
  • За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.
  • В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.

Читайте також: Викрадення та вбивство двох цивільних на Київщині: екскомандиру 155-ї бригади та іншим учасникам повідомили про підозру

Автор: 

Генштаб ЗС (8640) викрадення (861) вбивство (3307) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (73) Лучанов Станіслав (1)
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Топ коментарі
+8
Щось останнім часом ну дуууу́ууже багато пройобів і то всім напрямкам
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11.07.2026 23:14 Відповісти
+7
Теоретично, любий військовий з бойовою зброєю, може її використати для своїх приватних розборок.
І що ж тоді буде?
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11.07.2026 23:09 Відповісти
+5
Можливо відпочиває, десь у штабі "Скелі", де раніше служив...
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11.07.2026 23:15 Відповісти

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