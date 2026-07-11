Местонахождение командира 155-й бригады устанавливается, фигурантов дела отстранили от службы, — Генштаб

Правоохранительные органы устанавливают местонахождение командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова, который самовольно покинул воинскую часть.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция Генштаба

В Генштабе отметили, что незаконные действия, совершенные военнослужащими, рассматриваются по предварительной квалификации в рамках уголовного производства. Расследование обстоятельств инцидента ведут правоохранительные органы.

Фигуранты дела уже отстранены от исполнения служебных обязанностей.

"Военная служба правопорядка и органы военного управления взаимодействуют с правоохранительными органами в рамках досудебного расследования, в частности по установлению местонахождения командира бригады", — говорится в сообщении.

В Генштабе заявили о полном сотрудничестве с правоохранительными органами на всех этапах расследования и оказании им необходимого содействия в пределах компетенции военного управления.

"Если следствие докажет вину — ответят за каждое совершенное преступление, независимо от должности или предыдущих заслуг фигурантов. В случае установления вины должностных лиц в судебном порядке Генеральным штабом будут приняты меры реагирования, предусмотренные законодательством. Подчеркиваем нетерпимость к любым противоправным проявлениям среди личного состава, противоречащим закону", — говорится в заявлении.

Накануне ВСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Північ" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

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Что предшествовало

В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых командир батальона.

Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.

По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.

В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.

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