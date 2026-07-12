Убийства в 155-й бригаде | Ирина Ромалийская. ВИДЕО

Сегодня смотрите прямой эфир с журналисткой Ириной Ромалийской о громком преступлении, в совершении которого подозреваются девять военнослужащих и бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады.

Двух братьев силой вывезли из родного села Калиновка в Киевской области. След теряется аж в Полтавской области, в районе дислокации 155-й отдельной механизированной бригады. Братьев находят убитыми.

За день до похищения в их село Калиновку приезжали военные. Со списком имен. Спрашивали в магазине, где найти мужчин из этого списка, среди которых был и несовершеннолетний.

В 21:00 в прямом эфире Ирины Ромалийской - эксклюзивные подробности трагедии от корреспондентки hromadske Дианы Буцко, которая побывала в Калиновке и пообщалась со свидетелями.

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Что предшествовало

В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых - командир батальона.

Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.

По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин - Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.

В ОК "Північ" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.

ГСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Північ" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

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