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Новости Фото Похищение и убийство двух гражданских бойцами 155-й ОМБр
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Один из похищенных бойцами 155-й бригады братьев служил в Нацгвардии. Их отец погиб на фронте, - СМИ. ФОТО

Отец братьев Максима и Романа Мосейчуков, в похищении и убийстве которых подозреваются бойцы 155-й ОМБр, погиб на фронте. Максим Мосейчук прослужил 2,5 года в Национальной гвардии.

Об этом hromadske рассказал брат погибших братьев Сергей Мосейчук, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что рассказали родные погибших?

"У нас отец погиб на войне. Один из братьев служил в Национальной гвардии Украины. Тоже с первых дней защищал Украину. Он был и гранатометчиком, и штурмовиком. Их списали по отцовской линии", - рассказал брат погибших.

По словам родных, Максим Мосейчук уволился из армии через год после гибели отца.

Максим Мосейчук
Фото: hromadske
 Максим Мосейчук
Роман Мосейчук
Фото: hromadske
Роман Мосейчук



"Максим в первые дни участвовал в обороне Киева. Он под Броварами уничтожал российскую технику. Мосейчук (старший, — ред.) им гордился. Он подбил два танка", — рассказал hromadske крестный отец Максима Василий Дмитриенко.

Отец братьев Сергей Мосейчук-старший служил с первых дней войны в 28-м стрелковом батальоне. 20 июля 2023 года Мосейчук-старший погиб на фронте — его автомобиль наехал на мины.

На сайте представительства президента Украины еще в декабре 2023 года была зарегистрирована петиция о присвоении Сергею Мосейчуку-старшему звания Героя Украины (посмертно). По состоянию на 11 июля петицию уже подписали почти 26 тысяч человек, она находится на рассмотрении.

Читайте также: Похищение и убийство двух гражданских лиц в Киевской области: бывшему командиру 155-й бригады и другим участникам сообщили о подозрении

Что предшествовало

  • В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
  • Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых — командир батальона.
  • Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
  • По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
  • По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.
  • В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.
  • ВСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

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Автор: 

похищение (1684) убийство (6552) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (76)
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Топ комментарии
+38
Кадирівщина якась.
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12.07.2026 00:18 Ответить
+36
Буряты, говорите, придут и всех поубивают? Свои, по ходу, быстрее справятся.
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12.07.2026 00:13 Ответить
+34
Зашкваріще! Сирський розвів не те що болото в армії, а просто бордель з ОЗУ вкупі!
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12.07.2026 00:16 Ответить

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