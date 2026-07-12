Один из похищенных бойцами 155-й бригады братьев служил в Нацгвардии. Их отец погиб на фронте, - СМИ. ФОТО

Отец братьев Максима и Романа Мосейчуков, в похищении и убийстве которых подозреваются бойцы 155-й ОМБр, погиб на фронте. Максим Мосейчук прослужил 2,5 года в Национальной гвардии.

Об этом hromadske рассказал брат погибших братьев Сергей Мосейчук, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что рассказали родные погибших?

"У нас отец погиб на войне. Один из братьев служил в Национальной гвардии Украины. Тоже с первых дней защищал Украину. Он был и гранатометчиком, и штурмовиком. Их списали по отцовской линии", - рассказал брат погибших.

По словам родных, Максим Мосейчук уволился из армии через год после гибели отца.

Фото: hromadske Максим Мосейчук

Фото: hromadske Роман Мосейчук







"Максим в первые дни участвовал в обороне Киева. Он под Броварами уничтожал российскую технику. Мосейчук (старший, — ред.) им гордился. Он подбил два танка", — рассказал hromadske крестный отец Максима Василий Дмитриенко.

Отец братьев Сергей Мосейчук-старший служил с первых дней войны в 28-м стрелковом батальоне. 20 июля 2023 года Мосейчук-старший погиб на фронте — его автомобиль наехал на мины.

На сайте представительства президента Украины еще в декабре 2023 года была зарегистрирована петиция о присвоении Сергею Мосейчуку-старшему звания Героя Украины (посмертно). По состоянию на 11 июля петицию уже подписали почти 26 тысяч человек, она находится на рассмотрении.

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Что предшествовало

В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых — командир батальона.

Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.

По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.

В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.

ВСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

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