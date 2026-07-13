Корецкий - будущий премьер? Что будет с Федоровым и Будановым | Ромалийская. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский готовит масштабные кадровые перестановки, которые затронут как Кабинет министров, так и ключевые силовые ведомства страны. Насколько реальны эти изменения, кто может возглавить правительство вместо Дениса Шмыгаля и какие скрытые конфликты разворачиваются на Банковой, в прямом эфире аналитического проекта "Бутусов ПЛЮС" обсудили народный депутат Ярослав Железняк и известная украинская журналистка Ирина Ромалийская, которая недавно присоединилась к команде канала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе острой кулуарной дискуссии был поднят ряд резонансных вопросов.

Одной из главных тем обсуждения стала вероятная смена главы правительства. Вместо привычных кандидатур вроде Игоря Терехова или Михаила Федорова новым фаворитом называют руководителя "Укрнафты" Сергея Корецкого. Железняк подробно проанализировал, почему именно его кандидатура рассматривается на пост премьер-министра и какие политические группы на это влияют.

Также в центре внимания оказались следующие ключевые темы:

Будущее Оксаны Маркаровой и Ольги Стефанишиной: Почему происходит замена посла Украины в США, какая роль в этом отведена Ольге Стефанишиной и как это повлияет на дипломатические отношения с Вашингтоном.

Настоящие причины возможной отставки Юлии Свириденко: что стоит за слухами об увольнении первой вице-премьер-министра — министра экономики.

Конфликт вокруг Михаила Федорова: как цифровизация, деятельность Минцифры и вопросы мобилизации создали напряжение вокруг фигуры вице-премьера.

Судьба руководителей силового блока: останутся ли на своих постах руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов и бывший Главнокомандующий (ныне посол) Валерий Залужный, а также какие изменения ждут руководство СБУ, ГБР и Генеральную прокуратуру.

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