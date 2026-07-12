Зеленский встретился со Шмыгалем: определили, на чем нужно сосредоточиться в ближайшие месяцы

Сегодня, 12 июля, президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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О чем говорили?

"Мы обсудили, что именно сейчас требуются новые и более решительные шаги для защиты нашей энергетики, наших стратегических инфраструктурных объектов по всей территории Украины. Выполнение планов обеспечения устойчивости украинских областей и общин должно происходить одинаково качественно, и отставание в том или ином регионе означает угрозу для жизни людей. Важно, что на межправительственном уровне у нас есть прочные договоренности в интересах Украины, в частности в сфере энергетики и восстановления. Нужно своевременно все это реализовать. Но на сегодняшний день достигнутых договоренностей недостаточно, поэтому мы обсудили, на чем именно нужно сосредоточиться в ближайшие недели и месяцы. Украина должна стать сильнее, и мы можем это обеспечить", - отметил глава государства.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата, - Железняк

Что этому предшествовало?

Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.

По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.

Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

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