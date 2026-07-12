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Зеленский встретился со Шмыгалем: определили, на чем нужно сосредоточиться в ближайшие месяцы

Сегодня, 12 июля, президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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О чем говорили?

"Мы обсудили, что именно сейчас требуются новые и более решительные шаги для защиты нашей энергетики, наших стратегических инфраструктурных объектов по всей территории Украины. Выполнение планов обеспечения устойчивости украинских областей и общин должно происходить одинаково качественно, и отставание в том или ином регионе означает угрозу для жизни людей. Важно, что на межправительственном уровне у нас есть прочные договоренности в интересах Украины, в частности в сфере энергетики и восстановления. Нужно своевременно все это реализовать. Но на сегодняшний день достигнутых договоренностей недостаточно, поэтому мы обсудили, на чем именно нужно сосредоточиться в ближайшие недели и месяцы. Украина должна стать сильнее, и мы можем это обеспечить", - отметил глава государства.

Зеленский и Шмыгаль
Зеленский и Шмыгаль

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата, - Железняк

Что этому предшествовало?

  • Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
  • По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
  • Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

Читайте также: Россия вновь атаковала объекты "Нафтогаза" в двух областях: есть разрушения, их работа остановлена

Автор: 

Зеленский Владимир (24794) Кабмин (13834) Шмыгаль Денис (2971)
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Топ комментарии
+5
Та звісно на чому треба зосередитись-на добудові "Династії" для якогось там Вови.
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12.07.2026 15:45 Ответить
+4
Коли курдупель зі шнобелем зустрічається із Шмигалем, чекайте на черговий фортель.
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12.07.2026 15:42 Ответить
+3
Той шмигаль вже всюди розвальцований від кількості посад які на ньому були..
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12.07.2026 15:40 Ответить

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