Зеленский не может "поручать" кому-то стать министром обороны. Это делает Рада, а и.о. назначает Кабмин, - Железняк. ВИДЕО

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что поручение президента Зеленского Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны противоречит Конституции и законам Украины. По его словам, глава государства не имеет полномочий назначать ни министра, ни исполняющего обязанности главы оборонного ведомства.

Об этом он заявил журналистке Ирине Ромалийской в эфире "Бутусов +", передает Цензор.НЕТ.

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"Президент не может назначать министра обороны в принципе. Не может назначать исполняющего обязанности в принципе. Не может назначить даже Кабинет министров. Если мы говорим конкретно о Хмаре, сейчас и.о. - то же самое.

Здесь три нарушения, независимо от фамилии и отношения к конкретному кандидату", - подчеркнул парламентарий.

Железняк рассказал, что президент может внести кандидатуру в парламент на назначение министра.

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"У него была возможность это сделать - но он не сделал. Всю неделю и парламент, по крайней мере "Слуга народа", отпустили. Даже у нас должно было быть завтра (17 июля. - Ред.) пленарное заседание, его отменили", - отметил нардеп.

Назначать исполняющего обязанности можно в Кабинете министров.

"Но в данном случае речь идет о Конституции и законах, если говорить о том, что это правительство, а не президент. Президент может предложить любому лицу стать министром обороны, но он не может поручить ему занять эту должность. Это не рабовладельческий, насколько я понимаю, строй.

Конкретно господин Евгений - он действующий военнослужащий. А согласно закону ни первый заместитель, ни заместитель министра обороны не может быть военным", - подытожил он.

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Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

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