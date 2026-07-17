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Новости Видео Отставка Федорова
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Зеленский не может "поручать" кому-то стать министром обороны. Это делает Рада, а и.о. назначает Кабмин, - Железняк. ВИДЕО

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что поручение президента Зеленского Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны противоречит Конституции и законам Украины. По его словам, глава государства не имеет полномочий назначать ни министра, ни исполняющего обязанности главы оборонного ведомства.

Об этом он заявил журналистке Ирине Ромалийской в эфире "Бутусов +", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Президент не может назначать министра обороны в принципе. Не может назначать исполняющего обязанности в принципе. Не может назначить даже Кабинет министров. Если мы говорим конкретно о Хмаре, сейчас и.о. - то же самое.

Здесь три нарушения, независимо от фамилии и отношения к конкретному кандидату", - подчеркнул парламентарий.

Железняк рассказал, что президент может внести кандидатуру в парламент на назначение министра. 

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"У него была возможность это сделать - но он не сделал. Всю неделю и парламент, по крайней мере "Слуга народа", отпустили. Даже у нас должно было быть завтра (17 июля. - Ред.) пленарное заседание, его отменили", - отметил нардеп.

Назначать исполняющего обязанности можно в Кабинете министров. 

"Но в данном случае речь идет о Конституции и законах, если говорить о том, что это правительство, а не президент. Президент может предложить любому лицу стать министром обороны, но он не может поручить ему занять эту должность. Это не рабовладельческий, насколько я понимаю, строй. 

Конкретно господин Евгений - он действующий военнослужащий. А согласно закону ни первый заместитель, ни заместитель министра обороны не может быть военным", - подытожил он.

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Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Читайте: Рада ушла на каникулы до 18 августа, не назначив министра обороны. Вместо Клименко ищут другого, - Железняк

Автор: 

Зеленский Владимир (24863) Федоров Михаил (806) Железняк Ярослав (631) Бутусов Плюс (76) Хмара Евгений (15)
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Топ комментарии
+21
Лише сухі цифри:

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17.07.2026 11:18 Ответить
+18
Ну так Конституція ж на паузі. А бидлу з криворізьких задвірків вона і до цього була до одного місця.
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17.07.2026 11:27 Ответить
+16
Мінідиктатор поставив Конституцію на паузу і вершить,як велів агенткозирь.
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17.07.2026 11:24 Ответить

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