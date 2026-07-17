Зеленский не может "поручать" кому-то стать министром обороны. Это делает Рада, а и.о. назначает Кабмин, - Железняк. ВИДЕО
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что поручение президента Зеленского Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны противоречит Конституции и законам Украины. По его словам, глава государства не имеет полномочий назначать ни министра, ни исполняющего обязанности главы оборонного ведомства.
Об этом он заявил журналистке Ирине Ромалийской в эфире "Бутусов +", передает Цензор.НЕТ.
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"Президент не может назначать министра обороны в принципе. Не может назначать исполняющего обязанности в принципе. Не может назначить даже Кабинет министров. Если мы говорим конкретно о Хмаре, сейчас и.о. - то же самое.
Здесь три нарушения, независимо от фамилии и отношения к конкретному кандидату", - подчеркнул парламентарий.
Железняк рассказал, что президент может внести кандидатуру в парламент на назначение министра.
"У него была возможность это сделать - но он не сделал. Всю неделю и парламент, по крайней мере "Слуга народа", отпустили. Даже у нас должно было быть завтра (17 июля. - Ред.) пленарное заседание, его отменили", - отметил нардеп.
Назначать исполняющего обязанности можно в Кабинете министров.
"Но в данном случае речь идет о Конституции и законах, если говорить о том, что это правительство, а не президент. Президент может предложить любому лицу стать министром обороны, но он не может поручить ему занять эту должность. Это не рабовладельческий, насколько я понимаю, строй.
Конкретно господин Евгений - он действующий военнослужащий. А согласно закону ни первый заместитель, ни заместитель министра обороны не может быть военным", - подытожил он.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
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