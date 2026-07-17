Людей не почули, влада хоче перечекати: о 20:00 відбудеться акція на підтримку Федорова в Києві
О 20:00 на площі Франка у Києві відбудеться акція протесту на підтримку Михайла Федорова.
Про це повідомив військовослужбовець із медслужби "Ульф" Дмитро Козятинський, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На жаль, людей не почули. Ані цивільних, ані військових, які гучно говорили про потребу реальних змін у армії. Залишили головкома, який плете інтриги та зробив зі штурмових полків особисту міні армію.
Керівництво держави не говорить із суспільством, і це робить ситуацію ще гіршою. Зараз у них стратегія — перечекати. Вони думають, що ми попротестуємо і розійдемося.
Вони помиляються, так само як і тоді, коли Сирський вирішив, що можна всім закрити рота і знищити останні надії на трансформацію війська", - наголосив він.
О 20:00 відбудеться чергова акція протесту на площі Франка у Києві.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
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