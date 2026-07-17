Людей не почули, влада хоче перечекати: о 20:00 відбудеться акція на підтримку Федорова в Києві

О 20:00 на площі Франка у Києві відбудеться акція протесту на підтримку Михайла Федорова.

Про це повідомив військовослужбовець із медслужби "Ульф" Дмитро Козятинський, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На жаль, людей не почули. Ані цивільних, ані військових, які гучно говорили про потребу реальних змін у армії. Залишили головкома, який плете інтриги та зробив зі штурмових полків особисту міні армію.

Керівництво держави не говорить із суспільством, і це робить ситуацію ще гіршою. Зараз у них стратегія — перечекати. Вони думають, що ми попротестуємо і розійдемося.

Вони помиляються, так само як і тоді, коли Сирський вирішив, що можна всім закрити рота і знищити останні надії на трансформацію війська", - наголосив він.

О 20:00 відбудеться чергова акція протесту на площі Франка у Києві.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

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