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Новини Відставка Федорова
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Людей не почули, влада хоче перечекати: о 20:00 відбудеться акція на підтримку Федорова в Києві

Відставка Федорова: нова акція відбудеться у Києві

О 20:00 на площі Франка у Києві відбудеться акція протесту на підтримку Михайла Федорова.

Про це повідомив військовослужбовець із медслужби "Ульф" Дмитро Козятинський, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На жаль, людей не почули. Ані цивільних, ані військових, які гучно говорили про потребу реальних змін у армії. Залишили головкома, який плете інтриги та зробив зі штурмових полків особисту міні армію.

Керівництво держави не говорить із суспільством, і це робить ситуацію ще гіршою. Зараз у них стратегія — перечекати. Вони думають, що ми попротестуємо і розійдемося.

Вони помиляються, так само як і тоді, коли Сирський вирішив, що можна всім закрити рота і знищити останні надії на трансформацію війська", - наголосив він.

О 20:00 відбудеться чергова акція протесту на площі Франка у Києві.

Читайте: Другий день протестів проти відставки Федорова розпочався у Києві та інших містах України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Читайте: Про акції на підтримку Федорова писали майже всі анонімні Telegram-канали, - Железняк

Автор: 

Київ (21125) протест (2435) Федоров Михайло (1241)
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Топ коментарі
+23
Зєльца Оманського за грати!
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17.07.2026 12:09 Відповісти
+22
Сирському - трибунал ☝️
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17.07.2026 12:08 Відповісти
+12
Зєля діє так само, як і його кумир *****, той теж зажди ховається і намагається перечекати шухєр.
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17.07.2026 12:15 Відповісти

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