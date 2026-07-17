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Новости Фото Отставка Федорова
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Акция в поддержку Федорова снова проходит во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 17 июля во Львове вновь проходит акция в поддержку Михаила Федорова.

Об этом с места событий сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. 

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Акция в поддержку Федорова 

Участники акции собрались на проспекте Свободы, чтобы призвать оставить Федорова на посту министра обороны. Также они призывают отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. 

Участники акции держат плакаты с надписями: "Оставьте Федорова министром обороны", "Долой Сырского", "Увольнение Федорова — предательство армии и народа".

митинг во Львове

митинг во Львове

митинг во Львове

митинг во Львове

митинг во Львове

митинг во Львове

митинг во Львове

митинг во Львове

митинг во Львове

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Смотрите также: Во Львове около 500 человек во второй раз за день вышли на акцию в поддержку Федорова. ФОТОрепортаж

Автор: 

акция (2399) Львов (4707) Федоров Михаил (836) Львовская область (3252) Львовский район (292)
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