Акция в поддержку Федорова снова проходит во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 17 июля во Львове вновь проходит акция в поддержку Михаила Федорова.

Об этом с места событий сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Акция в поддержку Федорова

Участники акции собрались на проспекте Свободы, чтобы призвать оставить Федорова на посту министра обороны. Также они призывают отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Участники акции держат плакаты с надписями: "Оставьте Федорова министром обороны", "Долой Сырского", "Увольнение Федорова — предательство армии и народа".

Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

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