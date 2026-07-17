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Акция в поддержку Федорова снова проходит во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вечером 17 июля во Львове вновь проходит акция в поддержку Михаила Федорова.
Об этом с места событий сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Акция в поддержку Федорова
Участники акции собрались на проспекте Свободы, чтобы призвать оставить Федорова на посту министра обороны. Также они призывают отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Участники акции держат плакаты с надписями: "Оставьте Федорова министром обороны", "Долой Сырского", "Увольнение Федорова — предательство армии и народа".
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
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